Удар по Севастополю та ракета РФ в Польщі: новини за вихідні

Війна РФ проти України

Новини за 23 березня:

Новини за 24 березня:

Ураження кораблів ЧФ РФ

В ніч на 24 березня в окупованому Криму пролунали вибухи, зокрема, у Севастополі. У мережі писали про нібито роботу ППО, а окупанти перекрили Кримський міст. Як повідомляли місцеві жителі, у Козачій бухті у Севастополі виникла пожежа.

Вдень неділі в Управлінні стратегічних комунікацій Збройних сил України повідомили, що Сили оборони завдали ударів по об'єкти російських окупантів у Севастополі. Були знищені два десантні кораблі РФ та центр зв'язку.

Так, українські військові вдарили по великих десантних кораблях "Ямал" та "Азов". А також був уражений центр зв'язку російських окупаційних військ та декілька об'єктів інфраструктури ЧФ РФ у тимчасово окупованому Севастополі.

Російська ракета в Польщі

Під час чергової атаки на Україну російська ракета залетіла на територію Польщі. За тривогою була піднята авіація. Пізніше Міноборони заявило, що Польща збила б російську ракету, якби вона залетіла углиб території.

Через проліт ракети Польща викликала російського посла "на килим".

Своєю чергою польське командування наголосило, що військові знали, що російська ракета, яка пролетіла над Люблінщиною, поверне назад в Україну.

Атака на енергосистему

Після масштабного обстрілу України 22 березня, під час якої ворог здебільшого бив по енергооб'єктах, було знеструмлено лінію 750 кВ "Дніпровська", яка живить ЗАЕС. Станція кілька годин до відновлення була за крок від блекауту, залишаючись на одній лінії живлення.

Наступного дня, 23 березня, Запорізька АЕС знову опинилася на межі блекауту, вдруге за добу. Окупанти пошкодили лінію, що живить станцію, але все вдалося відновити. Президент України Володимир Зеленський, розповідаючи про ситуацію в енергосистемі країни, визнав, що найважча ситуація залишається у Харкові.

Зазначимо, що у ніч проти 24 березня російські окупанти вчергове атакували Україну ракетами та дронами-камікадзе. Сили ППО знищили 18 ракет та 25 дронів.

В неділю в Кривому Розі вивели графіки аварійних відключень електроенергії. Крім того, з 25 березня і до кінця місяця введуть графіки погодинних відключень світла у Харкові та області.

Додамо, за словами гендиректора компанії YASNO Сергія Коваленка, через російські обстріли ДТЕК загалом втратив 50% генерації електроенергії.

Напад на поліцію в Вірменії

У столиці Вірменії Єревані невідомі люди зі зброєю увірвалися до відділення поліції. Після цього сталася стрілянина та були вибухи у дворі відділку.

В результаті інциденту правоохоронці відкрили справу щодо тероризму.

У Палаті представників США розповіли, коли можуть проголосувати допомогу Україні

Конгрес США може проголосувати за допомогу Україні після святкування Великодня, яке відбудеться вже наприкінці березня.

Голова Комітету Палати представників США в закордонних справах Майкл Маккол заявив, що спікер Майк Джонсон має намір винести голосування законопроєкт, який передбачає допомогу для України після Великодня.

Зазначимо, що Великдень в США цього року святкують 31 березня.

В Іспанії суд заборонив використання Telegram

Національний суд Іспанії постановив тимчасово заблокувати месенджер Telegram у країні.

Це пов'язано зі звинуваченнями Telegram у поширенні піратського контенту.

Україна та Данія розпочнуть співпрацю у сфері Defence Tech

Україна та Данія розширять двостороннє співробітництво у сфері оборонних технологій та розвитку індустрії БПЛА.

Цими вихідними відбулась зустріч між представниками України та Данії.

Під час зустрічі, було обговорено три основні питання: