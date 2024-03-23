У Росії загорівся нафтопереробний завод, є підозра атаки безпілотника

Вночі проти 23 березня в Новокуйбишевську Самарської області Росії місцеві жителі повідомили про вибухи на місцевому нафтопереробному заводі, зокрема про атаку безпілотників і два прильоти.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російські ЗМІ.

Новокуйбишевський нафтопереробний завод розташований у Самарській області та входить до складу групи НК "Роснефть". Там освоєно випуск багатьох видів продукції: палива для реактивних двигунів, масел для ракетоносіїв та легкових автомобілів. Близько 30 видів продукції підприємства відвантажується до багатьох регіонів Росії та країн ближнього зарубіжжя. Завод є одним із основних виробників та постачальників палива для реактивних двигунів марки РТ вищого ґатунку – найбільш затребуваного в Росії. Проєктна потужність підприємства – 8,3 мільйонів тонн нафти. Фото: у Росії загорівся нафтопереробний завод (росЗМІ)