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У Росії загорівся нафтопереробний завод, є підозра атаки безпілотника

Субота 23 березня 2024 03:33
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У Росії загорівся нафтопереробний завод, є підозра атаки безпілотника Фото: у Росії загорівся нафтопереробний завод (фото ілюстративне)
Автор: Ксенія Вертебна

Вночі проти 23 березня в Новокуйбишевську Самарської області Росії місцеві жителі повідомили про вибухи на місцевому нафтопереробному заводі, зокрема про атаку безпілотників і два прильоти.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російські ЗМІ.

Новокуйбишевський нафтопереробний завод розташований у Самарській області та входить до складу групи НК "Роснефть".

Там освоєно випуск багатьох видів продукції: палива для реактивних двигунів, масел для ракетоносіїв та легкових автомобілів. Близько 30 видів продукції підприємства відвантажується до багатьох регіонів Росії та країн ближнього зарубіжжя.

Завод є одним із основних виробників та постачальників палива для реактивних двигунів марки РТ вищого ґатунку – найбільш затребуваного в Росії. Проєктна потужність підприємства – 8,3 мільйонів тонн нафти.

Фото: у Росії загорівся нафтопереробний завод (росЗМІ)

Нагадаємо, по російських НПЗ було здійснено 15 атак протягом 2024 року. Загальна встановлена потужність атакованих заводів складає 178 мільйонів тонн на рік, але значних пошкоджень зазнали лише вісім НПЗ сукупною встановленою потужністю 83 мільйонів тонн на рік.

Крім того, дрони вивели з ладу 10-15% нафтопереробних потужностей Росії. Так, за оцінками генерального директора Gunvor Торбьорна Торнквіста, було ведено з ладу близько 600 тисяч барелів.

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