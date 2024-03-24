Польща могла збити російську ракету, якби вона залетіла далі, - Міноборони
Польща збила б російську ракету, яка сьогодні, 24 березня, порушила повітряний простір, за умови, що вона б залетіла далі углиб країни.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на радника міністра оборони Мечислава Бєнєка, якого цитує Wiadomosci.
Зазначається, що російська ракета пробула у повітряному просторі Польщі 39 секунд. Вона летіла на висоті 400 метрів та зі швидкістю 800 км/год. Ракета залетіла вглиб Польщі на 1,5-2 км. Під час інциденту у повітря підняли дві пари винищувачів F-16 - два польські та два американські винищувачі.
"Зенітно-ракетна оборона, чергові пари F16 (польська та американська) встигли б збити об’єкт. Ефектори, тобто ракети, які є у пілотів на борту, могли б збити об’єкт, якби він пішов глибше та загрожував", - сказав радник міністра оборони Польщі.
Міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш подякував США та Британії, які вирішили залишити системи протиповітряної і протиракетної оборони Sky Sabre у Польщі до кінця року.
Він також наголосив, що сьогоднішній інцидент показує важливість підтримки України.
Нічна атака
Цієї ночі Росія вчергове атакувала Україну ракетами та дронами-камікадзе. Окупанти зі стратегічної авіації випустили 29 крилатих ракет, а також 28 "Шахедів". Сили ППО знищили 18 ракет та 25 дронів.
У Києві лунали вибухи, ППО збила у районі столиці майже 10 ракет. У Львівській області росіяни атакували об'єкт критичної інфраструктури, там спалахнула пожежа.
Також окупанти вдарили по Кривому Рогу дронами, у місті понад 76 тисяч людей без тепла.
Відомо, що сьогодні російська ракета залетіла на території Польщі, за тривогою була піднята авіація.
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