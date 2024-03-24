Польща могла збити російську ракету, якби вона залетіла далі, - Міноборони

Польща збила б російську ракету, яка сьогодні, 24 березня, порушила повітряний простір, за умови, що вона б залетіла далі углиб країни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на радника міністра оборони Мечислава Бєнєка, якого цитує Wiadomosci.

Зазначається, що російська ракета пробула у повітряному просторі Польщі 39 секунд. Вона летіла на висоті 400 метрів та зі швидкістю 800 км/год. Ракета залетіла вглиб Польщі на 1,5-2 км. Під час інциденту у повітря підняли дві пари винищувачів F-16 - два польські та два американські винищувачі.

"Зенітно-ракетна оборона, чергові пари F16 (польська та американська) встигли б збити об’єкт. Ефектори, тобто ракети, які є у пілотів на борту, могли б збити об’єкт, якби він пішов глибше та загрожував", - сказав радник міністра оборони Польщі.

Міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш подякував США та Британії, які вирішили залишити системи протиповітряної і протиракетної оборони Sky Sabre у Польщі до кінця року.

Він також наголосив, що сьогоднішній інцидент показує важливість підтримки України.