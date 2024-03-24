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Росіяни пропонують "ветеранам СВО" посади держслужбовців на окупованих територіях, - ЦНС

Україна, Неділя 24 березня 2024 17:39
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Росіяни пропонують "ветеранам СВО" посади держслужбовців на окупованих територіях, - ЦНС Фото: росіяни пропонують "ветеранам" посади держслужбовців на окупованих територіях (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Росіяни набирають “ветеранів СВО” на держслужбу на тимчасово окупованих територіях України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр національного спротиву.

"Ворог заохочує росіян воювати проти України обіцянками щодо працевлаштування в окупаційних адміністраціях", - повідомили в центрі.

За даними ЦНС, в межах програми “герої СВО” кожен окупант після закінчення контракту може залишитись на окупованих територіях України й отримати посаду в окупаційних структурах окупантів.

Таким чином у Кремлі планують подолати дефіцит кадрів, адже місцеві у більшості не працюють з ворогом.

Крім цього, окупанти на посадах переїжджають з родинами й таким чином змінюють демографічний склад захоплених регіонів.

"Зауважимо, що для отримання посади треба ще мати вищу освіту, але у разі її відсутності майбутніх "держслужбовців" відправляють на курси у місцеві фейкові ВНЗ, які за кілька місяців видадуть необхідні дипломи", - заявили в центрі.

Ситуація в окупованих районах

В окупованій Запорізькій області російська "влада" "націоналізує" покинуті українцями квартири.

Також на тимчасово окупованих територіях Запорізької області зростає безробіття, спостерігаються високі ціни навіть на життєво важливі товари і затримки до двох місяців заробітних плат для працівників "підприємств" та "організацій".

Крім того, російські сили на окупованих територіях України анонсували призначення вбивць на керівні "посади" в "адміністрації".

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