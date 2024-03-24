Польща викликає російського посла "на килим" через проліт ракети
Міністерство закордонних справ Польщі викликає російського посла Сергія Андрєєва "на килим". Причиною цього стало порушення повітряного простору Польщі ракетою РФ.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Polsat News.
Заступник глави МЗС Польщі Анджей Шейна заявив, що російські ракети вже втретє залітають на територію Польщі. Відомство розкритикувало Москву за "неприйнятні дії".
"У зв’язку з цим міністр Радослав Сікорський викличе для дачі пояснень посла Російської Федерації. Від цих пояснень та інформації залежать наші подальші дії", - сказав заступник міністра.
За його словами, російський посол повинен з'явитися до МЗС сьогодні або завтра у відповідності до дипломатичного протоколу.
Нічна атака
Цієї ночі Росія вчергове атакувала Україну ракетами та дронами-камікадзе. Окупанти зі стратегічної авіації випустили 29 крилатих ракет, а також 28 "Шахедів". Сили ППО знищили 18 ракет та 25 дронів.
У Києві лунали вибухи, ППО збила у районі столиці майже 10 ракет. У Львівській області росіяни атакували об'єкт критичної інфраструктури, там спалахнула пожежа.
Також окупанти вдарили по Кривому Рогу дронами, у місті понад 76 тисяч людей без тепла.
Відомо, що сьогодні російська ракета залетіла на територію Польщі, за тривогою була піднята авіація. Пізніше Міноборони заявило, що Польща збила б російську ракету, якби вона залетіла углиб території.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.