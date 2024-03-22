"Блекаут" у Харкові, обстріл Запоріжжя та удари по інфраструктурі: наслідки атаки по Україні

Російські війська 22 березня влаштували масований комбінований удар по Україні. Ця атака стала одним із наймасштабніших обстрілів по енергетиці, кілька міст залишилися без світла, введені аварійні графіки, вже відомо про перших поранених.

Під час підготовки матеріалу використовувалися джерела: Telegram голови Вінницької ОВА Сергія Борзова, Telegram голови Львівської ОВА Максима Козицького, Telegram міського голови Хмельницького Олександра Симчишина, Хмельницьку ОВА, Telegram голови Івано-Франківської ОВА Світлани Онищук, Енергоатом, Сумську ОВА, Telegram голови Запорізької ОВА Івана Федорова, Telegram глави Ради оборони Кривого Рогу Олександра Вілкула, Facebook мера Кам'янського Андрія Білоусова, suspilne.media, Telegram голови Харківської ОВА Олега Синєгубова, Telegram мера Харкова Ігоря Терехова, Telegram голови Полтавської ОВА Філіпа Проніна, УЗ.

Всі подробиці атаки РФ на українські міста - в матеріалі РБК-Україна нижче.

Харків: 15 ударів та енергетичний колапс

Окупанти здійснили більше 15 ударів по обʼєктах енергетики Харкова. Місто фактично повністю без світла.

"Всі екстрені служби вже працюють", - констатував голова ОВА Олег Синєгубов.

Мер Харкова Ігор Терехов зазначив, що через знеструмлення насосних підстанцій, у місті вже спостерігаються проблеми з водопостачанням.

"Також вранці на маршрути не вийде електротранспорт - перевезення здійснюватимуть автобуси за схемою блекауту", - зазначив він.

Крім того, наразі в місті не працюють лінії ДСНС - 101 та 112.

"У звʼязку з чим прошу всіх звертатися за номерами 1562", - додав Терехов.

До того ж, через масовану ракетну атаку по місту метрополітен наразі працює виключно у якості укриття.

Дніпро та Кривий Ріг: аварійні графіки відключення світла та влучання

В Дніпрі через прильоти в деяких районах зникло світло.

"В деяких районах Дніпра відсутнє світло", - пише suspilne.media.

Окрім того, окупанти здійснили комбінований удар ракетами та "шахедами" також по Кривому Рогу Дніпропетровської області.

"Є влучання в об'єкти критичної інфраструктури. У місті запроваджено графіки аварійних відключень. Лікарні та інші об'єкти інфраструктури, де це можливо, переведені на генератори. Найголовніше - без втрат та постраждалих", - констатував глава Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул.

Кам'янське: знеструмлена більша частина міста та школи онлайн

Подібна ситуація і у Кам'янському Днепропетровської області. Через ворожу атаку більша частина міста знеструмлена.

"Наразі відключені обʼєкти водо- та теплопостачання.Зупинено рух трамваїв, тож прошу керівників підприємств з розумінням поставитися до можливих запізнень працівників", - розповів міський голова Кам'янського Андрій Білоусов.

У зв‘язку із ситуацією, як додав він, сьогодні, 22 березня, заклади загальної середньої освіти міста працюють в дистанційному режимі.

"Заклади дошкільної освіти працюють до 12:00 години", - додав очільник міста.

Запоріжжя та область: 12 ударів, поранені та ЗАЕС на межі блекауту

Під масовану атаку росіян потрапило і Запоріжжя. Ворог наніс по місту 12 ракетних ударів.

"Масована ракетна атака по Запоріжжю. Росіяни нанесли 12 ракетних ударів. Попередньо 7 будинків зруйновано, 35 - пошкоджено. Є поранені, кількість постраждалих уточнюємо", - розповів голова Запорізької ОВА Іван Федоров.

Через обстріли міста рух автодорожнім переїздом греблі Дніпровської ГЕС повністю обмежено.

"Рух здійснюється через Арковий міст о. Хортиця (вул. Сергія Тюленіна - вул. Січі - вул. Таганська). А також, через Нові мости та Хортицький район. Враховуйте цю інформацію під час планування свого маршруту", - додав Федоров.

Крім того, наразі Запорізька АЕС перебуває на межі блекауту.

"Сьогодні, 22 березня 2024 року, під час масштабної ракетної атаки на Україну о 5:10 ранку відключилася зовнішня повітряна лінія ПЛ-750кВ «Дніпровська», що з'єднує тимчасово окуповану Запорізьку АЕС із об’єднаною енергосистемою України", - повідомили у "Енергоатомі".

Сумська область: графіки відключень введені в трьох районах

У Сумській області внаслідок ракетних ударів по об'єктам енергосистеми України тимчасово введені графіки аварійних відключень.

Як зазначають у Сумській ОВА мова йде про три райони регіону - населені пункти Сумського, Конотопського та Шосткинського районів.

"Працюють пункти незламності, де можна зарядити телефон, інші гаджети, скористатись інтернетом. Енергетики працюють над відновленням електропостачання", - додають в адміністрації.

Хмельницький та область: жертви та пошкодження обʼєктів інфраструктури

Ворог вчергове завдав удару і по Хмельницькій області. В самому Хмельницькому є пошкодження обʼєктів інфраструктури, вже відомо про жертв та постраждалих.

"07:00. Відбій повітряної тривоги. Жахливий ранок. Маємо пошкодження обʼєктів інфраструктури. Пошкодження житлових будинків. Є загиблі і постраждалі серед цивільних", - розповів міський голова Хмельницького Олександр Симчишин.

Вже о 8:30 в Хмельницькій ОВА зазначили, що через обстріл одна людина загинула, є поранені. Також йде пошукова операція.

"На жаль, маємо поранених та 1 загиблу. Під завалами шукаємо людей", - зазначили у повідомленні.

Вінницька область: гібридна тактика та "приліт" в інфраструктуру

На Вінниччині російські окупанти використовували гібридну тактику БПЛА та крилатих ракет.

"Є влучення до об'єкту критичної інфраструктури", - розповів голова Вінницької ОВА Сергій Борзов.

Львівська область: пожежа та влучання в об'єкт енергетики

Під час атаки РФ у Львівській області ворожий безпілотник влучив в енергетичну інфраструктуру.

"Під час повітряної тривоги безпілотник окупантів влучив в обʼєкт енергетичної інфраструктури на Стрийщині. Почалася пожежа. Зараз її гасять вогнеборці. Станом на цю годину (7:09) інформації про постраждалих не надходило", - розповів голова ОВА Максим Козицький.

Крім того, за його словами, у Золочівському районі почалася пожежа у лісовому масиві.

"Попередньо від падіння уламків "шахеда", який збили наші Сили ППО", - зазначив голова ОВА.

Івано-Франківська область: постраждалий та влучання по об’єкту критичної інфраструктури

Під час повітряної тривоги пролунали вибухи на Прикарпатті. Регіон окупанти атакували як дронами, так і ракетами, без влучань та постраждалих не обійшлося.

"Є влучання по об’єкту критичної інфраструктури", - розповіла голова ОВА Світлана Онищук.

За попередньою інформацією, постраждала одна людина.

"Є пошкодження. Наразі перебоїв з електропостачанням в області не зафіксовано", - додала вона.

Полтавська область: знеструмлення та робота ППО

Під удар потрапила і Полтавська область. На щастя, обійшося без жертв та постраждалих.

"Уламками пошкоджено покрівлі трьох приватних будинків у Миргородському районі. Мобільні вогневі групи відпрацювали по повітряним цілям у Кременчуцькому районі", - розповів голова Полтавської ОВА Філіп Пронін.

Він зазначив, що наразі в області знеструмлено понад 104 тисячі побутових споживачів та 6700 юридичних.

"Фактично це превентивні відключення для збалансування роботи енергосистеми. Зберігаємо спокій. Фахівці проводять відновлювальні роботи", - додав голова ОВА.