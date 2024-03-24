РФ знову влаштувала комбінований удар по Україні. Скільки ракет та дронів збила ППО

Російські війська в ніч на 24 березня атакували Україну, використавши 29 ракети, запущені з 14 літаків Ту-95МС, і 28 БПЛА. 14 ворожих цілей ППО збити не вдалося.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram командувача Повітряних сил Миколи Олещука.

Обстріл України 24 березня

Російські війська влаштували черговий обстріл України 24 березня, використавши як дрони, так і ракети. Цей удар став третім ударом по Україні за останні чотири доби. Зокрема, під ударом був Київ, в області працювала ППО. На даний момент відомо про атаку на Кривий Ріг, де без опалення залишилося 76 тисяч людей та Львівську область, де окупанти атакували об'єкт критичної інфраструктури.

Зазначимо, що під час цієї атаки російська ракета залетіла на територію Польщі. Через це там підняли в небо авіацію, зокрема авіацію НАТО. Ракета РФ перебувала у повітряному просторі Польщі 39 секунд.

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