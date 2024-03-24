"Це ризик". У Польщі пояснили, чому не збили російську ракету, яка перетнула кордон
Польське командування наголошує, що військові знали, що російська ракета, яка вранці пролетіла над Люблінщиною, поверне назад в Україну.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на RMF24.
"Українська протиповітряна оборона знає, що більшість російських ракет прилітає зі сходу або півночі; захисники менш схильні очікувати нападу із заходу. Тому Російська Федерація навмисно маневрує своїми ракетами таким чином, щоб вони робили коло і вражали цілі в Україні із заходу" - заявив речник Оперативного командування Збройних сил підполковник Яцек Горишевський.
Він наголосив, що польські військові знали, що російська ракета поверне назад в Україну.
Він також пояснив, що рішення про те, що ракета не буде збита, було прийнято Оперативним командуванням ЗС.
"Рішення базувалося на інформації з наших радіолокаційних систем. Оцінка траєкторії, швидкості та висоти польоту ракети вказувала на те, що вона покине наш повітряний простір" - зазначив речник.
За словами підполковника Горишевського, спроба збити ракету становила б більший ризик для місцевих мешканців.
"Ракета важить понад дві тонни, з яких 400 кілограмів - бойове навантаження. Після того, як ракета буде збита, її уламки впадуть на нашу територію. Сюди ж потраплять і залишки ефектора, який використовувався для збиття самої ракети", - зазначив він.
Нічний обстріл України
Цієї ночі Росія вчергове атакувала Україну ракетами та дронами-камікадзе. Окупанти зі стратегічної авіації випустили 29 крилатих ракет, а також 28 "Шахедів". Сили ППО знищили 18 ракет та 25 дронів.
Водночас сьогодні російська ракета залетіла на територію Польщі, за тривогою була піднята авіація. Пізніше Міноборони заявило, що Польща збила б російську ракету, якби вона залетіла углиб території.
Через проліт ракети Польща викликала російського посла "на килим".
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