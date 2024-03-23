ua en ru
Сб, 23 березня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Херсонська ОВА показала знищення морпіхами ворога на лівому березі (відео)

Субота 23 березня 2024 04:01
UA EN RU
Херсонська ОВА показала знищення морпіхами ворога на лівому березі (відео) Фото: морпіхи ЗСУ ефектно знищують росіян у Кринках (zsu.gov.ua)
Автор: Валерій Савицький

Херсонська обласна військова адміністрація (ОВА) оприлюднила відео знищення ворога на лівобережжі Херсонської області. Кадри зняті в районі плацдарму морських піхотинців у Кринках.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook начальника обласної військової адміністрації Олександра Прокудіна.

"Кринки. Наші морські піхотинці надійно тримають плацдарм. Кожен день боротьби – це витримка й сила воїнів, які стримують атаки ворога. Наші Захисники та Захисниці невтомно знищують російських окупантів та їхню техніку", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що на відео - робота бійців 137-го окремого батальйону 35 окремої бригади морської піхоти ім. Контр-адмірала Михайла Остроградського.

Ситуація в Херсонській області

Херсон та правобережна частина області були звільнені від російських окупантів восени 2022 року. Однак росіяни щоденно обстріляють регіон з авіації, дронів та артилерії.

Впродовж останньої доби артилерійських та мінометних обстрілів зазнали місто Херсон та Бургунка, Тягинка, Токарівка, Дніпровське, Кізомис, Станіслав Херсонської області.

Днями російські окупанти атакували автомобілі з цивільними людьми під Херсоном. Внаслідок обстрілу є загиблі.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Херсон
NEWS
Свідома провокація за наказом Путіна. ГУР назвало мету стрілянини в ТЦ під Москвою
Свідома провокація за наказом Путіна. ГУР назвало мету стрілянини в ТЦ під Москвою
DAILY
Сумщина під ударом. Як росіяни знищують бомбами прикордоння та що буде з місцевими
Катерина Гончарова, Юлія Акимова Сумщина під ударом. Як росіяни знищують бомбами прикордоння та що буде з місцевими