Херсонська ОВА показала знищення морпіхами ворога на лівому березі (відео)

Херсонська обласна військова адміністрація (ОВА) оприлюднила відео знищення ворога на лівобережжі Херсонської області. Кадри зняті в районі плацдарму морських піхотинців у Кринках.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook начальника обласної військової адміністрації Олександра Прокудіна.

Зазначається, що на відео - робота бійців 137-го окремого батальйону 35 окремої бригади морської піхоти ім. Контр-адмірала Михайла Остроградського.

"Кринки. Наші морські піхотинці надійно тримають плацдарм. Кожен день боротьби – це витримка й сила воїнів, які стримують атаки ворога. Наші Захисники та Захисниці невтомно знищують російських окупантів та їхню техніку", - йдеться у повідомленні.

Ситуація в Херсонській області

Херсон та правобережна частина області були звільнені від російських окупантів восени 2022 року. Однак росіяни щоденно обстріляють регіон з авіації, дронів та артилерії.

Впродовж останньої доби артилерійських та мінометних обстрілів зазнали місто Херсон та Бургунка, Тягинка, Токарівка, Дніпровське, Кізомис, Станіслав Херсонської області.

Днями російські окупанти атакували автомобілі з цивільними людьми під Херсоном. Внаслідок обстрілу є загиблі.

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