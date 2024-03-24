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Напад на відділок поліції Єревану. У Вірменії порушили справу за статтею тероризм

Росія, Неділя 24 березня 2024 21:02
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Напад на відділок поліції Єревану. У Вірменії порушили справу за статтею тероризм Фото: у Вірменії порушили справу (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Правоохоронці Вірменії відкрили справу щодо тероризму після спроби прориву у поліції.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на News.am.

За фактом вторгнення трьох осіб у відділ поліції адміністративного району Нор Норк ініційовано кримінальне провадження за ознаками тероризму.

Наразі проводяться невідкладні слідчі та процесуальні, а також оперативно-розшукові заходи щодо з'ясування обставин події.

Видання повідомило, що надалі Слідчий комітет РВ проінформує громадськість про результати розслідування в допустимих межах.

Нагадаємо, сьогодні у столиці Вірменії Єревані невідомі люди зі зброєю увірвалися до відділення поліції. Після цього сталася стрілянина та були вибухи у дворі відділку.

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