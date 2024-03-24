Майже 1000 окупантів та 63 автомобілі. Генштаб поновив втрати РФ в Україні
Втрати Росії у війні в Україні на ранок неділі 24 березня складають 990 окупантів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення складає 436 750 військових. Крім того, ЗСУ знищили 63 автомобілі та 47 безпілотників.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Генштабу ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 24.03.24 орієнтовно склали:
- особового складу - близько 436 750 (+990) осіб ліквідовано;
- танків - 6876 (+24) од.;
- бойових броньованих машин - 13 158 (+28) од.;
- артилерійських систем - 10 855 (+44) од.;
- РСЗВ - 1018 од.;
- засоби ППО - 723 од.;
- літаків - 347 од.;
- вертольотів - 325 од.;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 8510 (+47) од.;
- крилаті ракети - 1992 од.;
- кораблі/катери - 26 од.;
- підводні човни - 1 од.;
- автомобільної техніки та автоцистерн - 14 407 (+63) од.;
- спеціальна техніка - 1778 (+10) од.
Ситуація на фронті
За даними інституту вивчення війни (ISW), ЗСУ відобразили два російські наступи на лівому березі Херсонської області, у т.ч. в районі Кринків.
В Україні на фронті протягом доби сталося 75 бойових зіткнень. Ракетні війська вдарили по 1 району зосередження особового складу
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