Майже 1000 окупантів та 63 автомобілі. Генштаб поновив втрати РФ в Україні

Втрати Росії у війні в Україні на ранок неділі 24 березня складають 990 окупантів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення складає 436 750 військових. Крім того, ЗСУ знищили 63 автомобілі та 47 безпілотників.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Генштабу ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 24.03.24 орієнтовно склали:

Ситуація на фронті

За даними інституту вивчення війни (ISW), ЗСУ відобразили два російські наступи на лівому березі Херсонської області, у т.ч. в районі Кринків.

В Україні на фронті протягом доби сталося 75 бойових зіткнень. Ракетні війська вдарили по 1 району зосередження особового складу

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