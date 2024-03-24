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Майже 1000 окупантів та 63 автомобілі. Генштаб поновив втрати РФ в Україні

Неділя 24 березня 2024 07:26
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Майже 1000 окупантів та 63 автомобілі. Генштаб поновив втрати РФ в Україні Фото: Генштаб поновив втрати РФ в Україні (GettyImages)
Автор: Владислав Прийменко

Втрати Росії у війні в Україні на ранок неділі 24 березня складають 990 окупантів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення складає 436 750 військових. Крім того, ЗСУ знищили 63 автомобілі та 47 безпілотників.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Генштабу ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 24.03.24 орієнтовно склали:

  • особового складу - близько 436 750 (+990) осіб ліквідовано;
  • танків - 6876 (+24) од.;
  • бойових броньованих машин - 13 158 (+28) од.;
  • артилерійських систем - 10 855 (+44) од.;
  • РСЗВ - 1018 од.;
  • засоби ППО - 723 од.;
  • літаків - 347 од.;
  • вертольотів - 325 од.;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 8510 (+47) од.;
  • крилаті ракети - 1992 од.;
  • кораблі/катери - 26 од.;
  • підводні човни - 1 од.;
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 14 407 (+63) од.;
  • спеціальна техніка - 1778 (+10) од.

Майже 1000 окупантів та 63 автомобілі. Генштаб поновив втрати РФ в Україні

Ситуація на фронті

За даними інституту вивчення війни (ISW), ЗСУ відобразили два російські наступи на лівому березі Херсонської області, у т.ч. в районі Кринків.

В Україні на фронті протягом доби сталося 75 бойових зіткнень. Ракетні війська вдарили по 1 району зосередження особового складу

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Майже 1000 окупантів та 63 автомобілі. Генштаб поновив втрати РФ в Україні
Майже 1000 окупантів та 63 автомобілі. Генштаб поновив втрати РФ в Україні
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