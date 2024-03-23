Вибухи, прильоти та перекритий міст. В Криму кажуть про атаку: що відомо

Сигнал повітряної тривоги оголошено в окупованому Севастополі. Росіяни заявляють про ворожу ракетну атаку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канали окупаційного голови Севастополя Михайла Развожаєва, Кримський вітер.

Як пишуть у мережі, у Севастополі працює ППО проти нібито ворожої ракетної атаки. Пропагандисти заявили, що нібито по півострову було випущено ракети з 12 ворожих літаків.

При цьому росіяни перекрили рух транспорту Кримським мостом. А також просять людей не підходити до вікон.

Також попереджають про небезпеку у таких містах як Джанкой, Євпаторія та Саки. А у Севастополі було чути вибухи.

Оновлено о 22:01.

Окупаційний голова Севастополя Михайло Развожаєв заявив, що у місті працює ППО. А всі служби нібито приведені в стан бойової готовності.

"Прошу зберігати спокій, дотримуватися заходів безпеки, залишатися в тимчасових укриттях або безпечних місцях", - написав він.

Оновлено о 22:05.

Telegram-канали повідомляють про шість вибухів в районі Севастополя та в районі аеродрому Бельбек.

Оновлено о 22:10.

Повідомляють, що у Козачій бухті, де розташована 810 бригади морська піхота РФ є прильоти. Горить якийсь об'єкт.

Оновлено о 22:15.

Очевидці заявляють, що у Севастополі був "приліт" по кораблях у порту. Також є задимлення на мисі Фіолент, а в районі Інкерману стовп диму.

Окрім цього дим видніється і в центрі Севастополя.

Фото: вибухи у Криму 23 березня (t.me/Crimeanwind)

Оновлено о 22:21.

Развожаєв знову заявив про роботу ППО та нібито збиття кількох повітряних цілей.

Відомо, що уламки впали в районі вулиці Індустріальної. Росіяни заявляють, що там горить автомобіль і трава на ділянці. А ось дим у районі Севастопольської та Південної бухт вони пояснили тим, що російські військові використовують табельні засоби маскування.

Також місцеві заявляють про пожежу поблизу аеропорту Сімферополя.

Оновлено о 22:30.

Місцеві пишуть про вибухи над Севастополем а також публікують відео звідти. Також помічено рух швидкої допомоги та пожежників у бік Козачої бухти.

Оновлено о 22:40.

Дуже сильний вибух було чути у районі Балаклави, місцеві заявляють, що у будинках тремтіли вікна.

Оновлено о 22:50.

Развожаєв повідомив, що над Кримом було збито нібито понад 10 ракет. За його даними:

у районі вулиці Руднєва ракета влучила в офісну будівлю. Рівень пошкоджень уточнюється.

у районі вулиці Батумської осколки влучили в п'ятиповерховий будинок, пошкоджено газову трубу. Жінка отримала осколкове поранення в руку.

вул. Гранатна - приліт осколка в будинок, пошкоджено газову трубу.

вул. Юхарина Балка, уламки ракети на проїжджій частині.

у районі Качинського шосе осколок потрапив у будинок.

Також партизанський рух АТЕШ" у своєму Telegram-каналі заявив, що вибухи у Криму відбувались у тих місцях, про які раніше повідомлялось як про місця базування окупантів.

Мова про місце розташування 810 БрМП ЗС РФ у Севастополі.

Ситуація в окупованому Криму

Загалом у Криму наразі все частіше чують вибухи. Українські розвідники провели вже десятки операції на півострові та у Чорному морі, знищуючи російські бази, склади та кораблі.

Нагадаємо, на початку січня 2024 року поблизу окупованого Севастополя було уражено пункт з'єднання російських окупаційних військ.

Також Повітряні сили ЗСУ вдарили по аеродрому Саки, де знаходився ще один пункт управління ворога.

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