В Харкові під обстріл потрапили співробітники екстрених служб: є поранені

Під час обстрілу в Харкові 23 березня постраждали рятувальник та поліцейський. Вони потрапили під повторну атаку дронів окупантів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДСНС України .

Так, опівночі внаслідок ворожого удару БПЛА по місту сталася пожежа триповерхової будівлі на площі 150 кв.м.

"До місця події відразу прибули підрозділи ДСНС та Нацполіції. Під час роботи рятувальників та правоохоронців на місці події ворог завдав повторного удару БПЛА", - йдеться у повідомленні.

В результаті постраждали співробітник ДСНС та Нацполіції.

"Також пошкоджено два автомобіля ДСНС", - констатували у відомстві.

У Харкові через обстріл РФ 23 березня постраждали рятувальник і поліцейський (t.me/dsns_telegram)