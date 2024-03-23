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В Харкові під обстріл потрапили співробітники екстрених служб: є поранені

Харків, Субота 23 березня 2024 08:12
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В Харкові під обстріл потрапили співробітники екстрених служб: є поранені Фото: у Харкові через обстріл РФ 23 березня постраждали рятувальник і поліцейський (t.me/dsns_telegram)
Автор: Наталія Гурковська

Під час обстрілу в Харкові 23 березня постраждали рятувальник та поліцейський. Вони потрапили під повторну атаку дронів окупантів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДСНС України.

Так, опівночі внаслідок ворожого удару БПЛА по місту сталася пожежа триповерхової будівлі на площі 150 кв.м.

"До місця події відразу прибули підрозділи ДСНС та Нацполіції. Під час роботи рятувальників та правоохоронців на місці події ворог завдав повторного удару БПЛА", - йдеться у повідомленні.

В результаті постраждали співробітник ДСНС та Нацполіції.

"Також пошкоджено два автомобіля ДСНС", - констатували у відомстві.

У Харкові через обстріл РФ 23 березня постраждали рятувальник і поліцейський (t.me/dsns_telegram)

Обстріл Харкова

Після півночі російські війська влаштували чергову атаку по Україні, використавши дрони-камікадзе. У ряді східних та центральних областей було оголошено повітряну тривогу. Зокрема, повідомлялося про три вибухи у Харкові. Місто третій день опинилося під ударами російських загарбників.

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Міністерство внутрішніх справ України ДСНС Харків
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