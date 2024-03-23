Україна оговтується після удару. Зеленський розповів, де ситуація найскладніша

Після масованого обстрілу РФ по енергетиці України 22 березня найскладніша ситуація залишається у Харкові. При цьому в частині громад інших постраждалих регіонів діють аварійні графіки відключень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram президента України Володимира Зеленського, Укренерго.

"Отримав усі необхідні доповіді щодо відновлювальних робіт у наших областях після російського удару в пʼятницю: звіти від МВС, енергетиків, регіонів. Всюди безперервно тривала робота. Я дякую кожній ремонтній бригаді, всім працівникам енергетичних компаній, нашим рятувальникам з ДСНС України, всім задіяним комунальним службам", - розповів Зеленський.

Ситуація по регіонах

Як зауважив президент, найскладніше досі у Харкові.

"Продовжується підключення до електрики побутових споживачів. Темп максимальний з можливого зараз. Дніпровщина – вся область підключена, окрім частини споживачів у Нікополі. Робиться все, щоб і там дати електрику", - додав він.

Щодо Сумської, Полтавської, Одеської, Винницької, Хмельницької областей, Прикарпаття, Миколаїва і Запоріжжя то, за словами Зеленського, фактично всюди відновлено технічну можливість подачі електрики.

"В частині громад діють аварійні графіки відключень", - підкреслив він.

Де є проблеми зі світлом та діють графіки на зараз?

В "Укренерго" також наголошують, що найскладніша ситуація зберігається в Харківській області. Фахівці працюють над поетапним відновленням живлення споживачів за резервною схемою.

В Хмельницькій області все ще є відключення споживачів, тривають ремонтні роботи.

В Одеській області застосовані графіки погодинних відключень. Їх причини - мережеві обмеження, викликані пошкодженням підстанцій "Укренерго" та зростання споживання. Вцілілі ділянки мережі просто не можуть передати весь обсяг електроенергії, який необхідний для покриття зростаючих потреб споживачів.

Ситуація на фронті

Окремо, як Зеленський, сьогодні вже була доповідь військового командування.

"На фронті стабільно. Вдячний усім солдатам і командирам за збереження наших позицій і необхідні дії", - резюмував він.