"План Буданова". Розвідники розповіли деталі підготовки до оборони Харкова

Харків готували до оборони по "плану Буданова" щонайменше за два-три тижні до російського вторгнення взимку 2022 року. Вже 23 лютого харків'янам видали першу зброю.

За словами начальника ГУР МО України Кирила Буданова, для захисту Харкова й області від росіян до міста перед вторгненням вирішили перевезти вантажі зі зброєю.



"За два-три тижні перед початком бойових дій нашими офіцерами були відправлені партії стрілецького озброєння разом з гранатометами, зрозуміло, вибухівкою тощо в місто Харків для створення з місцевих, скажімо так, ополчення. Це допомогло", - розповів голова ГУР Кирило Буданов.

Розвідник з позивним "Віто" - один із офіцерів, який реалізовував план підготовки до оборони Харкова і зізнається, що усе спланували заздалегідь.

"Я зі своїм товаришем, він теж полковник, разом приїхали у Харків ще до повномасштабного вторгнення - готуватись до оборони міста й області", - розповів він.

План по підготовці оборони Харкова, за словами "Віто", отримав назву "План Буданова".

"Командир викликав мене і мого колегу. І Буданов говорив. Ми зібрались - і в Харків. Завантажили дві машини зброї, боєприпасів. Приїхали в місто, зробили тайникові закладки. 23 лютого я видав першу зброю людям", - пригадав офіцер.



За його словами, кількість добровольців, які ставали на захист свого міста від російських загарбників, перевищила всі очікування - привезеної зброї не вистачало.



"Не вистачало боєприпасів, гранат, РПГ. Те, що ми привезли, було розраховано на одну кількість добровольців, людей, які візьмуть в руки зброю. Але харківʼяни показали себе зовсім по іншому. Довелось їх озброювати", - додав "Віто".