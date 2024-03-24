"План Буданова". Розвідники розповіли деталі підготовки до оборони Харкова
Харків готували до оборони по "плану Буданова" щонайменше за два-три тижні до російського вторгнення взимку 2022 року. Вже 23 лютого харків'янам видали першу зброю.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відео проекту "Хоробрі серця" телеканалу "1+1".
За словами начальника ГУР МО України Кирила Буданова, для захисту Харкова й області від росіян до міста перед вторгненням вирішили перевезти вантажі зі зброєю.
"За два-три тижні перед початком бойових дій нашими офіцерами були відправлені партії стрілецького озброєння разом з гранатометами, зрозуміло, вибухівкою тощо в місто Харків для створення з місцевих, скажімо так, ополчення. Це допомогло", - розповів голова ГУР Кирило Буданов.
Розвідник з позивним "Віто" - один із офіцерів, який реалізовував план підготовки до оборони Харкова і зізнається, що усе спланували заздалегідь.
"Я зі своїм товаришем, він теж полковник, разом приїхали у Харків ще до повномасштабного вторгнення - готуватись до оборони міста й області", - розповів він.
План по підготовці оборони Харкова, за словами "Віто", отримав назву "План Буданова".
"Командир викликав мене і мого колегу. І Буданов говорив. Ми зібрались - і в Харків. Завантажили дві машини зброї, боєприпасів. Приїхали в місто, зробили тайникові закладки. 23 лютого я видав першу зброю людям", - пригадав офіцер.
За його словами, кількість добровольців, які ставали на захист свого міста від російських загарбників, перевищила всі очікування - привезеної зброї не вистачало.
"Не вистачало боєприпасів, гранат, РПГ. Те, що ми привезли, було розраховано на одну кількість добровольців, людей, які візьмуть в руки зброю. Але харківʼяни показали себе зовсім по іншому. Довелось їх озброювати", - додав "Віто".
Обстріли Харкова
Російські війська влаштували масовану атаку по Україні 22 березня. Окупанти використали понад 150 ракет і дронів, влаштувавши один із найпотужніших ударів по енергетиці України. Зокрема, на Харків загарбники направили десятки ракет, місто залишилося без світла. Коментуючи ситуацію в енергосистемі України 23 березня, президент України Володимир Зеленський визнав, що найскладнішою залишається ситуація саме у Харкові. У місті і зараз діють обмеження з електропостачання.
Додамо, що і 23 березня повідомлялося про три вибухи у Харкові. Під повторний обстріл у Харкові 23 березня потрапили і працівники екстрених служб. Спочатку повідомлялося, що поранення отримали поліцейський та рятувальник. Пізніше стало відомо про "приліт" до однієї з комунальних установ, поранення отримав і цивільний чоловік. Пізніше кількість поранених зросла до 4 людей, серед яких опинилися двоє працівників ДСНС.
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