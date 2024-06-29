Удар по Дніпру, повернення полонених та дебати Байдена і Трампа: новини за 28 червня

Росіяни вчора, 28 червня, завдали ракетного удару по багатоповерхівці у Дніпрі. Україна повернула з російського полону заступника голови Меджлісу кримськотатарського народу Нерімана Джеляла та ще 9 українців. А у США пройшли перші передвиборчі дебати між Джо Байденом та Дональдом Трампом.

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Ракетний удар по Дніпру

Російські війська вчора ввечері, 28 червня, завдали ракетного удару по багатоповерхівці у Дніпрі.

Окупанти своїм ударом знищили чотири поверхи будинку. Внаслідок атаки одна людина загинула, ще 12 постраждали. Серед них - 7-місячне немовля та вагітна жінка. Двоє людей не виходять на звʼязок.

Водночас, як повідомив міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко, жертв може бути більше.

Окрім того, частина пошкодженого внаслідок ракетного удару будинку обвалилася.

З полону РФ вдалось повернути Нарімана Джеляла та ще 9 українців

Україні вдалося повернути з російського полону ще 10 українців.

Список тих, кого вдалось повернути:

Наріман Джелял, заступник голови Меджлісу кримськотатарського народу, захоплений у Криму ще у 2021 році.

Олена Пех та Валерій Матюшенко - цивільні, які були в полоні ще з 2017–2018 років.

Богдан Гелета та Іван Левицький - священники Української греко-католицької церкви, захоплені в Бердянську за опір окупантам.

Ще пʼятеро цивільних, які були захоплені на території Білорусі та позбавлені свободи: Микола Швець, Наталія Захаренко, Павло Купрієнко, Людмила Гончаренко та Катерина Брюханова.

У Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими розповіли, що серед звільнених, зокрема, Микола Швець, якого білоруська влада звинуватила у підриві російського військового літака далекого радіолокаційного виявлення А-50 на аеродромі в Мачулищах.

За даними Штабу, українці були повернуті ще в рамках минулого обміну, який відбувся 25 червня. З цього слідує, що всього в рамках 53-го обміну вдалося повернути додому 100 українських громадян. Загалом з російської неволі вже звільнено 3310 українців.

У США пройшли дебати Байдена і Трампа

У п'ятницю, 28 червня, у штаті Джорджія пройшли перші з двох дебатів перед президентськими виборами у США між Джо Байденом та Дональдом Трампом.

Як повідомляють ЗМІ, більшість американців вважають, що чинний президент США провалив дебати та програв своєму опоненту.

За даними The New York Times, після дебатів у Демократичній партії США заговорили про заміну Байдена на іншого кандидата на президентських виборах. Як зазначає видання, причиною цьому був слабкий виступ Байдена на дебатах, нездатність висловити позицію партії та регулярні обмовки.

Однак Байден все ж має намір взяти участь у других дебатах зі своїм опонентом від республіканців Дональдом Трампом.

Детальніше про заяви під час дебатів кандидатів на посаду президента США, - читайте в матеріалі РБК-Україна.

Основні висновки з президентських дебатів у США - за посиланням.

МВФ схвалив рішення про транш в 2,2 млрд доларів для України

Україна невдовзі отримає черговий транш від Міжнародного валютного фонду у розмірі 2,2 млрд доларів.

Рада директорів МВФ завершила четвертий перегляд програми розширеного фінансування в рамках механізму розширеного фінансування для України. Це дозволило виділити Україні близько 2,2 млрд доларів, які будуть спрямовані на бюджетну підтримку.

"Попри складні умови, показники України в рамках програми EFF залишаються високими. Всі кількісні критерії ефективності на кінець березня були досягнуті, а всі структурні орієнтири на кінець червня були виконані вчасно або з невеликим запізненням", - заявили у МВФ.

У Фонді зауважили, що попри те, що перспективи залишаються надзвичайно невизначеними, українська економіка продовжує залишатися стійкою.

Зеленський про переговори з Росією: Україна підготує мирний план до кінця року

Як зазначив президент України Володимир Зеленський, після саміту миру Київ працює над трьома детальними планами, які стосуються енергетики, продовольчої безпеки та обміну.

Щодо цих сфер буде підготовлений план вже найближчим часом. Зокрема щодо інших пунктів української формули миру також буде розроблений сукупний план, який пізніше покладуть на стіл партнерам.

"Для нас дуже важливо показати план закінчення війни, який буде підтриманий більшістю світу. Це дипломатичний шлях, над яким ми працюємо. Окрім цього, як я вам сказав, не все залежить від нас", - додав він.

За словами Зеленського, Україна нарощує виробництво технологій, дронів, артилерії та РЕБ, аби бути сильнішою на полі бою. Для країни важливо бути сильнішою, оскільки Російська Федерація окрім сили нічого не розуміє та не поважає нікого, окрім сильних.

"Тобто це дві паралельні речі: бути сильними на полі бою і розробити зрозумілий план, детальний план, і він буде готовий у цьому році", - зазначив президент.

Гарантії безпеки. Україна щороку отримуватиме військову підтримку на 60 млрд доларів

Як повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, Україна вже уклала 20 безпекових угод з країнами-партнерами. У рамках цих угод Україна отримуватиме 60 млрд доларів на військову підтримку щороку.

"Паралельно з нашими мирними ініціативами ми посилюємо співпрацю з партнерами, бо тільки сильна коаліція здатна забезпечити нашу перемогу. Україна підписала вже 20 безпекових угод із союзниками, зокрема з ЄС та США", - зазначив глава уряду.

Шмигаль додав, що укладання безпекових угод - це унікальна історія, яка відкриває для України нові можливості для співпраці в оборонній сфері та дає основу для майбутньої безпеки в мирний час.

"Згідно з цими угодами, в наступні чотири роки наші партнери планують надавати Україні загальну військову підтримку на 60 млрд доларів щорічно", - сказав прем'єр.

Кабмін призначив нового голову ДСНС

Кабінет міністрів України призначив Андрія Даника головою Державної служби України з надзвичайних ситуацій. Раніше він був тимчасово виконуючим обов'язки голови ДСНС.

Разом з тим Віталій Миронюк обійме посаду першого заступника голови ДСНС.

Словенія виділить Україні 5 млн євро на гуманітарну допомогу

Президент Словенії Наташа Пірц Мусар 28 червня прибула до Києва з робочим візитом та зустрілася з президентом Володимиром Зеленським. Вона оголосила, що її країна надасть Україні додаткові кошти на гуманітарну допомогу.

"Зрештою, я приїхала до пана Зеленського з новиною про те, що уряд Словенії схвалив додаткові 5 млн євро спеціально для сфери гуманітарної допомоги, і я щаслива, що можу передати цю новину йому особисто", - сказала Пірц Мусар.

Вона також додала, що Словенія надає Україні військову допомогу, проте вона пишається гуманітарною підтримкою, яку забезпечує її країна. Вона розповіла, що була з візитом у Молдові, де проходила тренінгова програма для українських вчителів, яку проводили словенські експерти.

Фінляндія відправить Україні новий пакет військової допомоги

Вчора, 28 червня, президент Фінляндії Александр Стубб підтримав пропозицію уряду щодо виділення чергового пакету військової допомоги Україні.

Зазначається, що це буде вже 24-та партія військової допомоги з боку Фінляндії України. Подробиці пакета не розкриваються, але зазначається, що він обійдеться Хельсинки приблизно в 159 млн євро (170 млн доларів).

Від початку повномасштабної війни на території України Фінляндія поставила нашій країні допомогу у розмірі 2,2 млрд євро (2,35 млрд доларів)

Також Міноборони країни розповіло й про те, що Фінляндія у першому проекті змін до бюджету на 2024 рік виділила необхідні кошти для участі в чеській ініціативі щодо спільної закупівлі боєприпасів для України.

Данія підготувала першу групу українських фахівців для обслуговування F-16

Данія завершила підготовку перших 50 українських фахівців для обслуговування винищувачів F-16.

Як зазначив командувач Королівських Повітряних сил Данії генерал-майор Ян Дам, більша частина вищезгаданих фахівців вже повернулась до України й очікує на прийом перших винищувачів на авіабазах. Зокрема він додав, що наступна група з 50 українців також незабаром розпочне навчання.

Наразі також триває підготовка першої групи українських пілотів. Останні ж опановують нічні польоти.

Загалом підготовка пілотів розрахована на шість - вісім місяців.

Відключення світла 29 червня

Сьогодні, 29 червня, графіки погодинних відключень світла в Україні діятимуть протягом всього дня - з 00:00 до 24:00.

Громадян, які матимуть світло відповідно до графіка, закликають споживати його ощадливо.

Також зазначається, що живлення об’єктів критичної інфраструктури не обмежуватиметься.