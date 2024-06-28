Удар по Дніпру. Стало відомо про одного загиблого, жертв може бути більше, - МВС
У Дніпрі вже відомо про одного загиблого внаслідок ракетного удару росіян по дев'ятиповерхівці, ще шестеро людей постраждало. Водночас жертв може бути більше.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram міністра внутрішніх справ України Ігоря Клименка.
"Станом на 19:45 відомо про одного загиблого та пʼятьох поранених. На жаль, жертв може бути більше", - повідомив Клименко.
Він також розповів, що рятувальники продовжують розбирати завали. У квартирах заблоковані люди.
Одного чоловіка надзвичайники врятували з автомобіля - потерпілого засипало частинами понівеченого будинку.
"Всі профільні служби на місцях. Потерпілим надається необхідна допомога", - додав глава МВС.
Як пізніше повідомив глава Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, кількість постраждалих зросла до шести людей. Серед них 7-місячне немовля. У дівчинки отруєння продуктами горіння.
Троє місцевих у важкому стані. Це жінки 27 та 30 років та 29-річний чоловік. Інші - у середньому стані.
"У багатоповерхівці понівечені чотири поверхи. Там у квартирах ймовірно заблоковані люди. Як і в автівках навколо місця ракетної атаки", - зазначив Лисак.
Ракетний удар по Дніпру
Російські окупанти сьогодні, 28 червня, увечері завдали ракетного удару по багатоповерхівці у Дніпрі.
Росіяни своїм ударом знищили чотири поверхи будинку, є загиблий та постраждалі.
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