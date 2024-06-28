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Удар по Дніпру. Стало відомо про одного загиблого, жертв може бути більше, - МВС

Дніпро , П'ятниця 28 червня 2024 20:07
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Удар по Дніпру. Стало відомо про одного загиблого, жертв може бути більше, - МВС Фото: наслідки ракетного удару РФ по Дніпру (facebook.com/MNS.GOV.UA)
Автор: Тетяна Степанова

У Дніпрі вже відомо про одного загиблого внаслідок ракетного удару росіян по дев'ятиповерхівці, ще шестеро людей постраждало. Водночас жертв може бути більше.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram міністра внутрішніх справ України Ігоря Клименка.

"Станом на 19:45 відомо про одного загиблого та пʼятьох поранених. На жаль, жертв може бути більше", - повідомив Клименко.

Він також розповів, що рятувальники продовжують розбирати завали. У квартирах заблоковані люди.

Одного чоловіка надзвичайники врятували з автомобіля - потерпілого засипало частинами понівеченого будинку.

"Всі профільні служби на місцях. Потерпілим надається необхідна допомога", - додав глава МВС.

Як пізніше повідомив глава Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, кількість постраждалих зросла до шести людей. Серед них 7-місячне немовля. У дівчинки отруєння продуктами горіння.

Троє місцевих у важкому стані. Це жінки 27 та 30 років та 29-річний чоловік. Інші - у середньому стані.

"У багатоповерхівці понівечені чотири поверхи. Там у квартирах ймовірно заблоковані люди. Як і в автівках навколо місця ракетної атаки", - зазначив Лисак.

Ракетний удар по Дніпру

Російські окупанти сьогодні, 28 червня, увечері завдали ракетного удару по багатоповерхівці у Дніпрі.

Росіяни своїм ударом знищили чотири поверхи будинку, є загиблий та постраждалі.

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