Російські загарбники могли втратити цілу бригаду у Вовчанську, - Forbes

Наступ російських військ на Харківську область міг мати на меті захопити широку і глибоку смугу території, щоб наблизити важку артилерію до міста Харкова. Російські командири, можливо, сподівалися дійти до самого Харкова.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Forbes.

Однак цього не сталося. Через кілька тижнів після початку наступу 30 тисяч російських військ загрузли в місті Вовчанськ. За повідомленнями, українські захисники розгромили елітну російську повітряно-десантну бригаду в місті.

При цьому зазначається, що багато російських загарбників відмовилися воювати. Якщо це підтвердиться, то це буде важка втрата для нового північного угруповання російських військ, до якого входять близько семи полків і бригад.

А російські втрати у Вовчанську можуть стати ще гіршими, оскільки бійці цілого батальйону, які вижили, - а це сотні солдатів - уже два тижні перебувають у пастці на хімічному заводі в центрі міста.

І, можливо, солдати протримаються недовго. Українські ВПС завдають по хімічному заводу точні бомбові удари, поступово перетворюючи його на руїни.

83-тя повітряно-десантна бригада є або була елітною групою - однією з дюжини або близько того бригадних з'єднань у довоєнному повітряно-десантному корпусі чисельністю 40 тисяч осіб. Ще 2019 року бригада практикувала парашутне десантування в бою на своїх легких бронемашинах.

В Україні 83-тя повітряно-десантна бригада відмовилася від парашутів і воювала як механізоване з'єднання на своїх гусеничних БМД і колісних БТР. Передислоковуючись на сотні кілометрів за раз у відповідь на українські атаки і можливості для російських атак, бригада воювала на півдні країни у 2023 році, а цієї весни брала участь у російській облозі східного міста Часів Яр.