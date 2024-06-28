Україна, Третя світова та суперечка про вік: головні заяви з дебатів Байдена і Трампа

У США відбулися перші дебати перед виборами президента. Участь у них взяти головні кандидати на президентське крісло - чинний лідер Джо Байден та колишній президент Дональд Трамп.

Детальніше про те, як пройшли дебати, та головні заяви політиків - у матеріалі РБК-Україна нижче.

Дебати відбулися в американському штаті Джорджія. Це перші з двох запланованих дебатів перед президентськими виборами у США.

Дебати організував американський телеканал CNN. Цього разу їх провели без живої аудиторії, мікрофон учасників вмикали тільки тоді, коли була їх черга говорити. Також не використовувалися суфлери, а нотатки були заборонені.

Крім внутрішніх питань, Байден і Трамп зробили заяви про війну в Україні, російського диктатора Володимира Путіна, конфлікт на Близькому Сході, а також посперечалися про вік.

Україна

Республіканець Дональд Трамп прокоментував так званий "мирний план" російського диктатора Володимира Путіна щодо України. Екс-президент заявив, що умови Путіна неприйнятні.

При цьому Трамп заявив, що війна в Україні - це наслідок неспроможності Джо Байдена як президента, а також повторив, що нібито зміг би закінчити війну ще до свого вступу на президентську посаду.

"Україна не виграє цю війну. У них закінчуються люди, у них закінчуються солдати. Вони втратили так багато людей. Вони втратили ці величні міста із золотими тисячолітніми куполами - і все через нього (Байдена, - ред.) та дурні рішення, які він прийняв. Росія ніколи не напала б, якби я був президентом", - заявив Трамп.

Він повторив попередні заяви про те, що Європа витрачає менше на підтримку України, ніж США.

Джо Байден своєю чергою назвав "дурницями" коментарі Трампа щодо війни в Україні.

Демократ заявив, що у разі припинення допомоги Україні Путін не зупиниться: "далі буде Польща, Білорусь, країни НАТО… Він (Трамп, - ред.) не розуміє, про що він говорить".

Третя світова війна

Чинний американський лідер Байден заявив, що обрання президентом Трампа призведе до Третьої світової війни.

"Якщо ви хочете Третю світову війну, дозвольте йому перемогти", - зазначив Байден.

Трамп відповів Байдену схожим звинуваченням, додавши, що "ми ближче до Третьої світової війни, ніж будь-хто може собі уявити".

Суперечка про вік

Під час дебатів 81-річного Байдена і 78-річного Трампа запитали про вік. Політики посперечалися, хто вправніше грає у гольф.

Республіканець зазначив, що пройшов численні когнітивні тести і похизувався перемогою на двох клубних чемпіонатах з гольфу. Демократ у відповідь вказав на зріст і вагу Трампа і заявив, що пограє з опонентом у гольф, якщо той буде носити власну сумку.

Після сперечань про гольф Трамп сказав: "Давайте не будемо поводитися, як діти". На що Байден відповів: "Ти дитина".

Ізраїль та ХАМАС

Трамп також розкритикував підхід Байдена до конфлікту на Близькому Сході.

"Якби я був президентом, ХАМАС ніколи б не атакував Ізраїль. В Ірану просто не було б грошей на ХАМАС", - сказав він.

При цьому Трамп ухилився від відповіді на запитання, чи підтримає він створення незалежної палестинської держави, лише сказавши: "Подивимося". Він також зазначив, що "Ізраїлю треба закінчити його роботу"

Байден своєю чергою наголосив, що США за його президентства є "найбільшими прихильниками Ізраїлю". Він зазначив, що єдині, хто хоче війни, - це бойовики угруповування ХАМАС. На його думку, його потрібно ліквідувати.

"ХАМАС має бути ліквідований, але треба бути обережним зі зброєю, яку ви використовуєте у населених пунктах", - сказав чинний президент США.

"Невдаха і лузер"

Під час дебатів Байден процитував статтю The Atlantic, яка була опублікована у 2020 році. Видання повідомляло, що Трамп під час президентства у приватному порядку принижував загиблих американських солдатів, називаючи їх "невдахами" і "лузерами". Байден згадав про свого сина, ветерана війни, який помер від раку мозку.

"Мій син не був невдахою, не був лузером. Це ти - невдаха, ти - лузер", - сказав Байден Трампу.

Республіканець своєю чергою відкинув звинувачення опонента і назвав цитату вигаданою.

За результатами опитування CNN, 67% глядачів визнали, що республіканець переграв чинного президента, 33% вважають, що найкраще виступив демократ.