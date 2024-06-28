Україна, Третя світова та суперечка про вік: головні заяви з дебатів Байдена і Трампа
У США відбулися перші дебати перед виборами президента. Участь у них взяти головні кандидати на президентське крісло - чинний лідер Джо Байден та колишній президент Дональд Трамп.
Детальніше про те, як пройшли дебати, та головні заяви політиків - у матеріалі РБК-Україна нижче.
Дебати відбулися в американському штаті Джорджія. Це перші з двох запланованих дебатів перед президентськими виборами у США.
Дебати організував американський телеканал CNN. Цього разу їх провели без живої аудиторії, мікрофон учасників вмикали тільки тоді, коли була їх черга говорити. Також не використовувалися суфлери, а нотатки були заборонені.
Крім внутрішніх питань, Байден і Трамп зробили заяви про війну в Україні, російського диктатора Володимира Путіна, конфлікт на Близькому Сході, а також посперечалися про вік.
Україна
Республіканець Дональд Трамп прокоментував так званий "мирний план" російського диктатора Володимира Путіна щодо України. Екс-президент заявив, що умови Путіна неприйнятні.
При цьому Трамп заявив, що війна в Україні - це наслідок неспроможності Джо Байдена як президента, а також повторив, що нібито зміг би закінчити війну ще до свого вступу на президентську посаду.
"Україна не виграє цю війну. У них закінчуються люди, у них закінчуються солдати. Вони втратили так багато людей. Вони втратили ці величні міста із золотими тисячолітніми куполами - і все через нього (Байдена, - ред.) та дурні рішення, які він прийняв. Росія ніколи не напала б, якби я був президентом", - заявив Трамп.
Він повторив попередні заяви про те, що Європа витрачає менше на підтримку України, ніж США.
Джо Байден своєю чергою назвав "дурницями" коментарі Трампа щодо війни в Україні.
Демократ заявив, що у разі припинення допомоги Україні Путін не зупиниться: "далі буде Польща, Білорусь, країни НАТО… Він (Трамп, - ред.) не розуміє, про що він говорить".
Третя світова війна
Чинний американський лідер Байден заявив, що обрання президентом Трампа призведе до Третьої світової війни.
"Якщо ви хочете Третю світову війну, дозвольте йому перемогти", - зазначив Байден.
Трамп відповів Байдену схожим звинуваченням, додавши, що "ми ближче до Третьої світової війни, ніж будь-хто може собі уявити".
Суперечка про вік
Під час дебатів 81-річного Байдена і 78-річного Трампа запитали про вік. Політики посперечалися, хто вправніше грає у гольф.
Республіканець зазначив, що пройшов численні когнітивні тести і похизувався перемогою на двох клубних чемпіонатах з гольфу. Демократ у відповідь вказав на зріст і вагу Трампа і заявив, що пограє з опонентом у гольф, якщо той буде носити власну сумку.
Після сперечань про гольф Трамп сказав: "Давайте не будемо поводитися, як діти". На що Байден відповів: "Ти дитина".
Ізраїль та ХАМАС
Трамп також розкритикував підхід Байдена до конфлікту на Близькому Сході.
"Якби я був президентом, ХАМАС ніколи б не атакував Ізраїль. В Ірану просто не було б грошей на ХАМАС", - сказав він.
При цьому Трамп ухилився від відповіді на запитання, чи підтримає він створення незалежної палестинської держави, лише сказавши: "Подивимося". Він також зазначив, що "Ізраїлю треба закінчити його роботу"
Байден своєю чергою наголосив, що США за його президентства є "найбільшими прихильниками Ізраїлю". Він зазначив, що єдині, хто хоче війни, - це бойовики угруповування ХАМАС. На його думку, його потрібно ліквідувати.
"ХАМАС має бути ліквідований, але треба бути обережним зі зброєю, яку ви використовуєте у населених пунктах", - сказав чинний президент США.
"Невдаха і лузер"
Під час дебатів Байден процитував статтю The Atlantic, яка була опублікована у 2020 році. Видання повідомляло, що Трамп під час президентства у приватному порядку принижував загиблих американських солдатів, називаючи їх "невдахами" і "лузерами". Байден згадав про свого сина, ветерана війни, який помер від раку мозку.
"Мій син не був невдахою, не був лузером. Це ти - невдаха, ти - лузер", - сказав Байден Трампу.
Республіканець своєю чергою відкинув звинувачення опонента і назвав цитату вигаданою.
За результатами опитування CNN, 67% глядачів визнали, що республіканець переграв чинного президента, 33% вважають, що найкраще виступив демократ.
Вибори у США
Вибори президента США заплановані на 5 листопада цього року. Варто зазначити, що попри проведені дебати, ні Байден, ні Трамп офіційно не є кандидатами від своїх партій. Республіканці повинні затвердити кандидатуру свого кандидата у липні, а демократи - у серпні.
Як повідомляє The New York Times, після дебатів у Демократичній партії США заговорили про заміну Байдена на іншого кандидата на президентських виборах. Видання зазначає, що причиною був слабкий виступ Байдена на дебатах, нездатність висловити позицію партії та регулярні обмовки.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.