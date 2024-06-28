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Росіяни вдарили по дев'ятиповерхівці у Дніпрі: є поранені

Дніпро, П'ятниця 28 червня 2024 19:01
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Росіяни вдарили по дев'ятиповерхівці у Дніпрі: є поранені Фото: окупанти вдарили по багатоповерхівці у Дніпрі (t.me/dnipropetrovskaODA)
Автор: Іван Носальський

Російські окупанти сьогодні, 28 червня, увечері завдали ракетного удару по багатоповерхівці у Дніпрі. Відомо про постраждалих.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергія Лисака в Telegram, голову Дніпропетровської облради Миколe Лукашука у Telegram та президента України Володимира Зеленського у Telegram.

"Ворог здійснив ракетну атаку на Дніпро. Пошкоджено дев'ятиповерхівку. Там руйнування кількох поверхів", - написав Лисак.

Він додав, що є попередня інформація щодо поранених. Точну кількість глава ОВА не розкрив.

Оновлено 19:08

Голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук розповів, що росіяни своїм ударом знищили чотири поверхи. Усі служби вже працюють на місці.

Оновлено 19:35

Президент України Володимир Зеленський розповів, що внаслідок російського ракетного удару у Дніпрі троє постраждалих.

Фото: наслідки удару по Дніпру (t.me/V_Zelenskiy_official)

"Тому ми постійно нагадуємо всім партнерам: лише достатня кількість та якість систем ППО, лише достатнє рішення світу здатні зупинити російський терор", - наголосив глава держави.

Він додав, що Україні потрібний надійний повітряний щит.

Вибухи у Дніпрі

Нагадаємо, у Дніпрі під час повітряної тривоги сьогодні лунали вибухи.

До цього Повітряні сили ЗСУ попереджали, що у напрямку міста летять ракети.

Варто зауважити, що це не вперше, коли російські терористи ціляться по домівках мирних українців. Зокрема, нещодавно вони вперше били по Харкову авіабомбою ФАБ-500. Вона залетіла до приватного будинку, де знаходилася дитина, але не здетонувала.

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