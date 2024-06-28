Росіяни вдарили по дев'ятиповерхівці у Дніпрі: є поранені

Російські окупанти сьогодні, 28 червня, увечері завдали ракетного удару по багатоповерхівці у Дніпрі. Відомо про постраждалих.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергія Лисака в Telegram , голову Дніпропетровської облради Миколe Лукашука у Telegram та президента України Володимира Зеленського у Telegram .

"Тому ми постійно нагадуємо всім партнерам: лише достатня кількість та якість систем ППО, лише достатнє рішення світу здатні зупинити російський терор", - наголосив глава держави.

Голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук розповів, що росіяни своїм ударом знищили чотири поверхи. Усі служби вже працюють на місці.

Він додав, що є попередня інформація щодо поранених. Точну кількість глава ОВА не розкрив.

Вибухи у Дніпрі

Нагадаємо, у Дніпрі під час повітряної тривоги сьогодні лунали вибухи.

До цього Повітряні сили ЗСУ попереджали, що у напрямку міста летять ракети.

Варто зауважити, що це не вперше, коли російські терористи ціляться по домівках мирних українців. Зокрема, нещодавно вони вперше били по Харкову авіабомбою ФАБ-500. Вона залетіла до приватного будинку, де знаходилася дитина, але не здетонувала.

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