Росіяни вдарили по дев'ятиповерхівці у Дніпрі: є поранені
Російські окупанти сьогодні, 28 червня, увечері завдали ракетного удару по багатоповерхівці у Дніпрі. Відомо про постраждалих.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергія Лисака в Telegram, голову Дніпропетровської облради Миколe Лукашука у Telegram та президента України Володимира Зеленського у Telegram.
"Ворог здійснив ракетну атаку на Дніпро. Пошкоджено дев'ятиповерхівку. Там руйнування кількох поверхів", - написав Лисак.
Він додав, що є попередня інформація щодо поранених. Точну кількість глава ОВА не розкрив.
Оновлено 19:08
Голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук розповів, що росіяни своїм ударом знищили чотири поверхи. Усі служби вже працюють на місці.
Оновлено 19:35
Президент України Володимир Зеленський розповів, що внаслідок російського ракетного удару у Дніпрі троє постраждалих.
Фото: наслідки удару по Дніпру (t.me/V_Zelenskiy_official)
"Тому ми постійно нагадуємо всім партнерам: лише достатня кількість та якість систем ППО, лише достатнє рішення світу здатні зупинити російський терор", - наголосив глава держави.
Він додав, що Україні потрібний надійний повітряний щит.
Вибухи у Дніпрі
Нагадаємо, у Дніпрі під час повітряної тривоги сьогодні лунали вибухи.
До цього Повітряні сили ЗСУ попереджали, що у напрямку міста летять ракети.
Варто зауважити, що це не вперше, коли російські терористи ціляться по домівках мирних українців. Зокрема, нещодавно вони вперше били по Харкову авіабомбою ФАБ-500. Вона залетіла до приватного будинку, де знаходилася дитина, але не здетонувала.
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