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Удар по Дніпру: кількість постраждалих зросла до 12, серед них вагітна жінка

Дніпро, П'ятниця 28 червня 2024 22:10
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Удар по Дніпру: кількість постраждалих зросла до 12, серед них вагітна жінка Фото: наслідки ракетного удару РФ по Дніпру (facebook.com/MNS.GOV.UA)
Автор: Тетяна Степанова

Кількість постраждалих внаслідок ракетної атаки РФ по дев'ятиповерхівці у Дніпрі зросла до 12 людей. Серед них - вагітна жінка.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака.

"Вже 12 постраждалих у Дніпрі. Шестеро - в лікарні. Серед них - вагітна жінка", - повідомив Лисак.

За його словами, стан постраждалої лікарі оцінюють як середньої тяжкості. Їй надають всю необхідну меддопомогу.

Ракетний удар по Дніпру

Російські війська сьогодні, 28 червня, завдали ракетного удару по багатоповерхівці у Дніпрі.

Окупанти своїм ударом знищили чотири поверхи будинку. Внаслідок атаки одна людина загинула. Раніше повідомлялося про 9 постраждалих, серед яких 7-місячне немовля. Двоє людей не виходять на звʼязок.

Водночас, як повідомив міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко, жертв може бути більше.

Окрім того, частина пошкодженого внаслідок ракетного удару будинку обвалилася.

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