Удар по Дніпру: кількість постраждалих зросла до 12, серед них вагітна жінка

Кількість постраждалих внаслідок ракетної атаки РФ по дев'ятиповерхівці у Дніпрі зросла до 12 людей. Серед них - вагітна жінка.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака.

За його словами, стан постраждалої лікарі оцінюють як середньої тяжкості. Їй надають всю необхідну меддопомогу.

"Вже 12 постраждалих у Дніпрі. Шестеро - в лікарні. Серед них - вагітна жінка", - повідомив Лисак.

Ракетний удар по Дніпру

Російські війська сьогодні, 28 червня, завдали ракетного удару по багатоповерхівці у Дніпрі.

Окупанти своїм ударом знищили чотири поверхи будинку. Внаслідок атаки одна людина загинула. Раніше повідомлялося про 9 постраждалих, серед яких 7-місячне немовля. Двоє людей не виходять на звʼязок.

Водночас, як повідомив міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко, жертв може бути більше.

Окрім того, частина пошкодженого внаслідок ракетного удару будинку обвалилася.

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