Зеленський про переговори з Росією: Україна підготує мирний план до кінця року

Окрім того, щоб бути сильним на полі бою, Україна також повинна розробити зрозумілий мирний план. Він повинен бути готовим вже до кінця поточного року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на слова президента Володимира Зеленського під час брифінгу зі словенською колегою Наташею Пірц Мусар.

Як відзначив президент, після саміту миру Київ працює над трьома детальними планами, які стосуються енергетики, продовольчої безпеки та обміну. Щодо цих сфер буде підготовлений план вже найближчим часом. Зокрема щодо інших пунктів української формули миру також буде розроблений сукупний план, який пізніше покладуть на стіл партнерам.

"Для нас дуже важливо показати план закінчення війни, який буде підтриманий більшістю світу. Це дипломатичний шлях, над яким ми працюємо. Окрім цього, як я вам сказав, не все залежить від нас", - додав він.

За словами Зеленського, Україна нарощує виробництво технологій, дронів, артилерії та РЕБ, аби бути сильнішою на полі бою. Для країни важливо бути сильнішою, оскільки Російська Федерація окрім сили нічого не розуміє та не поважає нікого, окрім сильних.

"Тобто це дві паралельні речі: бути сильними на полі бою і розробити зрозумілий план, детальний план, і він буде готовий у цьому році", - відзначив президент.

Саміт миру

У середині червня на території Швейцарії пройшов саміт миру щодо повномасштабної війни в Україні. Загалом на майданчику зібралися понад 100 делегацій із різних країн та організацій. Станом на сьогодні, 28 червня, на підсумковому комюніке саміту миру вже 90 підписів.

Як розповідав голова Офісу президента Андрій Єрмак, Київ бажає провести друге засідання саміту миру у Саудівській Аравії до кінця року.