ua en ru
Пт, 28 червня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Зеленський про переговори з Росією: Україна підготує мирний план до кінця року

П'ятниця 28 червня 2024 15:24
UA EN RU
Зеленський про переговори з Росією: Україна підготує мирний план до кінця року Фото: Володимир Зеленський, президент України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Окрім того, щоб бути сильним на полі бою, Україна також повинна розробити зрозумілий мирний план. Він повинен бути готовим вже до кінця поточного року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на слова президента Володимира Зеленського під час брифінгу зі словенською колегою Наташею Пірц Мусар.

Як відзначив президент, після саміту миру Київ працює над трьома детальними планами, які стосуються енергетики, продовольчої безпеки та обміну. Щодо цих сфер буде підготовлений план вже найближчим часом. Зокрема щодо інших пунктів української формули миру також буде розроблений сукупний план, який пізніше покладуть на стіл партнерам.

"Для нас дуже важливо показати план закінчення війни, який буде підтриманий більшістю світу. Це дипломатичний шлях, над яким ми працюємо. Окрім цього, як я вам сказав, не все залежить від нас", - додав він.

За словами Зеленського, Україна нарощує виробництво технологій, дронів, артилерії та РЕБ, аби бути сильнішою на полі бою. Для країни важливо бути сильнішою, оскільки Російська Федерація окрім сили нічого не розуміє та не поважає нікого, окрім сильних.

"Тобто це дві паралельні речі: бути сильними на полі бою і розробити зрозумілий план, детальний план, і він буде готовий у цьому році", - відзначив президент.

Саміт миру

У середині червня на території Швейцарії пройшов саміт миру щодо повномасштабної війни в Україні. Загалом на майданчику зібралися понад 100 делегацій із різних країн та організацій. Станом на сьогодні, 28 червня, на підсумковому комюніке саміту миру вже 90 підписів.

Як розповідав голова Офісу президента Андрій Єрмак, Київ бажає провести друге засідання саміту миру у Саудівській Аравії до кінця року.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир Зеленський Війна в Україні
NEWS
Гарантії безпеки. Україна щороку отримуватиме військову підтримку на 60 млрд доларів
Гарантії безпеки. Україна щороку отримуватиме військову підтримку на 60 млрд доларів
DAILY
Без блекауту, але із вимкненнями. Що чекає на українську енергетику до кінця 2024 року
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Без блекауту, але із вимкненнями. Що чекає на українську енергетику до кінця 2024 року