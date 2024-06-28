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Нацгвардія знищила Су-25 у Донецькій області з "Ігли" (відео)

Україна, П'ятниця 28 червня 2024 11:20
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Нацгвардія знищила Су-25 у Донецькій області з "Ігли" (відео) Фото: російський Су-25 (росЗМІ)
Автор: Наталія Гурковська

Бійці Нацгвардії знищили ворожий штурмовий літак Су-25. Це відбулось у Донецькій області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Нацгвардію.

"Гвардійці виявили ворожий Су-25, відомий також під назвою "Грач", що здійснював бойовий виліт", - йдеться у повідомленні.

Так, зведений розрахунок переносного зенітно-ракетного комплексу (ПЗРК) "Ігла" 31-ї бригади Національної гвардії України діяв оперативно та професійно.

"Влучним пострілом штурмовик Су-25 було збито", - констатують військові.

Втрати РФ в Україні

Про те, що українські військові збили черговий російський літак, повідомлялося вранці, 28 червня. У Генштабі уточнювали, що за останню добу ЗСУ знищили майже 1200 росіян.

Додамо, що остання доба виявилася по-справжньому вдалою. Окрім літака та ліквідованих окупантів, ЗСУ знищили ще й 50 дронів, 60 артсистем.

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