Кабмін призначив нового голову ДСНС: що про нього відомо

Кабінет міністрів України призначив Андрія Даника головою Державної служби України з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал представника Кабінету міністрів у Верховній раді Тараса Мельничука.

Щодо ДСНС, відповідно до рішення Кабміну: Даник Андрій Миколайович очолить Державну службу України з надзвичайних ситуацій;

Миронюк Віталій Григорович обійме посаду першого заступника голови ДСНС; Зокрема: Горбатюк Аллу Володимирівну звільнено з посади заступника голови Державної служби України з питань праці;

погоджено призначення Дудки Юрія Степановича головою Золотоніської районної державної адміністрації Черкаської області. Що відомо про Андрія Даника Згідно з даними ДСНС, Даник народився 1978 року в Кіровограді Кіровоградської області. У 2002 році закінчив Черкаський інститут пожежної безпеки імені Героїв Чорнобиля Міністерства внутрішніх справ (МВС) України за спеціальністю пожежна безпека. Службова діяльність: з липня 1998 року обіймав посаду начальника караулу 79-ї самостійної державної пожежної частини міста Старобешеве управління державної пожежної охорони УМВС України в Донецькій області;

з 1999 по 2003 роки обіймав різні посади у 79-й самостійній державній пожежній частині міста Старобешеве;

з травня 2013 року перебував у розпорядженні голови Головного управління ДСНС у Донецькій області;

з серпня 2015 року обіймав посаду заступника начальника Головного управління ДСНС України у Донецькій області;

з січня 2020 року до вересня 2023 очолив Головне управління ДСНС у Черкаській області;

у вересні 2023 року був призначений на посаду заступника голови ДСНС;

з 27 лютого 2024 року обіймав посаду тимчасово виконуючого обов'язки голови ДСНС України.