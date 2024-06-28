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Ворог атакує безупинно в лоб. В ЗСУ заявили про критично важку ситуацію в Часовому Ярі

П'ятниця 28 червня 2024 13:41
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Ворог атакує безупинно в лоб. В ЗСУ заявили про критично важку ситуацію в Часовому Ярі Ілюстроване зображення (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Ситуація у Часовому Ярі критично важка. Ворог безупинно атакує в лоб та намагається обійти місто з флангів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал 24 окремої механізованої бригади імені короля Данила.

Як відзначили у бригаді, воїни 24 ОМБр імені короля Данила разом з іншими підрозділами продовжують стримувати наступ ворога в надзвичайно складних ситуаціях.

"Окупанти кидають на штурми міста десантників, спецпризначенців та колишніх ув'язнених із загонів "Шторм-V", атакують безупинно в лоб та намагаються обійти його (місто, - ред.) з флангів", - додали в бригаді.

Зазначається, що ресурс ворога "нескінченний" - на заміну знищеним росіянам приходять нові й нові. Водночас українські бійці потребують більше озброєння, дронів та підтримки.

Наразі найбільш запеклі бої точаться в районі каналу Сіверський Донець - Донбас.

"Ворог нещадно знищує місто всіма можливими засобами, застосовує величезну кількість fpv-дронів, скидів по захисникам міста", - відзначають у бригаді.

Ситуація у Часовому Ярі

Як відзначали нещодавно аналітики Інституту вивчення війни (ISW), ворог може посилити атаки на Торецькому напрямку з метою розвитку наступу на Часів Яр з півдня.

За словами спікера оперативно-стратегічного угрупування військ "Хортиця" Назара Волошина, російські терористи обстрілюють місто за допомогою термобаричних боєприпасів, які "знищують усе".

Ознайомитись з ранковим зведення Генерального штабу Збройних сил України (ЗСУ) щодо ситуації на лінії фронту можна за посиланням.

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