Байден програв. Основні висновки з президентських дебатів у США

Ставка команди Джо Байдена на президентські дебати не зіграла – де-факто чинний глава держави за їхніми підсумками лише погіршив свої шанси на переобрання. Докладніше про те, що говорили Джо Байден та Дональд Трамп і якими можуть бути наслідки – докладніше у матеріалі РБК-Україна.

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Як на дебатах виступив Байден

Як на дебатах виступив Трамп

Чи може Байден зійти з дистанції

Багато американських медіа напередодні дебатів 27 червня називали їх "найважливішими в американській історії". Адже на кону результат президентських виборів у листопаді, за підсумками яких курс США може змінитися так різко, як ніколи в новітній історії.

У команди Джо Байдена була своя причина вважати дебати "найважливішими" – поки що його президентська кампанія складається не дуже вдало. І лобове зіткнення з Дональдом Трампом у прямому ефірі та на очах усієї Америки виглядало як чудовий шанс переламати хід боротьби на свою користь.

Насправді, для цього Байдену треба було вирішити два завдання. Перше – максимально виразно показати опонента агресивним неадекватом, який не може контролювати себе, бреше на кожному кроці та становить небезпеку для країни. Друге – розвіяти всі сумніви про свій поганий фізичний стан, продемонструвати енергійність та ясність розуму, показавши, що вік – точно не перешкода. У результаті не вдалося вирішити жодне із двох завдань. Швидше, навіть навпаки.

Як на дебатах виступив Байден

Напередодні дебатів американські ЗМІ багато писали про те, як до них готується президент. В останні дні він фактично не з'явився на публіці, проводив увесь час зі своїми радниками: вони писали програмні тези, вигадували домашні заготовки та уколи на адресу Трампа, аналізували, як відбиватися від нападок з його боку, проводили тренувальні дебати, де в ролі опонента був хтось із команди Байдена.

Все це не надто спрацювало. Кілька разів Байден все ж таки зміг завдати противнику сильних ударів – наприклад, говорячи про його проблеми з правосуддям або апелюючи до історії зі штурмом Конгресу прихильниками Трампа на початку 2021 року.

Але частіше Байден виглядав непереконливо, особливо коли явно намагався згадати якусь заздалегідь заготовлену "фішку" – кандидатам заборонили покладатися на записи, лише на свою пам'ять. Вже у своїх перших відповідях він підкреслено багато сипав цифрами (очевидний хід, щоб показати ясність розуму), але дуже скоро переплутав міліардерів із трильйонерами.

Іноді він зовсім збивався, намагаючись довести думку до кінця або перестрибував з теми на тему в одній відповіді. "Ми забезпечимо, щоб кожна людина, яка має право на те, що я зміг зробити ... з ковідом ... мати справу з усім, з чим нам доводиться мати справу ... дивіться, якщо ... ми остаточно переможемо Medicare (систему медстрахування в США)", - цю фразу Байдена в американських соцмережах зараз особливо смакують.

Президентські дебати у США (фото: Getty Images)

Якщо додати до цього хриплуватий голос, що зривається (команда Байдена оперативно пустила чутку, що у президента застуда) – виступ президента виглядав відверто непереконливо.

Навіть якщо в деяких темах він змістовно перегравав Трампа, для аудиторії дебати однаково запам'ятовуються насамперед "картинкою". Причому навіть у буквальному значенні. Режисери трансляції на каналі CNN нерідко показували розділений екран: один кандидат говорить великим планом, інший його слухає. І під час виступів Трампа Байден завмирав із привідкритим ротом і невиразно-стривоженим виразом обличчя.

Звичайно, Байден не допустив явних проколів, які в нього іноді трапляються – але й створити враження енергійного моложавого політика не зумів точно, скоріше лише підлив бензину до чуток про свій стан.

Примітно, що Байден говорив на п'ять хвилин менше, ніж його опонент, зазвичай, не використовуючи до кінця відведені йому за регламентом дві хвилини на відповідь або хвилину на реакцію. Коли модератори нагадували йому про час, що залишився, іноді здавалося, що Байдену більше нічого сказати - знову-таки не найвигідніше враження від чинного президента країни, який іде на другий термін.

Як на дебатах виступив Трамп

Ймовірно, кандидат-республіканець зробив висновки з дебатів чотирирічної давності, агресивна поведінка на яких, на загальну думку, не пішла йому на користь. Згідно з регламентом під час виступу одного кандидата мікрофон іншого вимикався – щоб вони не перебивали один одного. Звичайно, за бажання Трампу ніякі регламентні норми перешкодою б не стали. Але він спеціально не став перетворювати дебати на бій без правил, а спокійно чекав відведеного йому часу на репліку.

Як і варто було очікувати, Трамп більше перекладав все на особистості, згідно з підрахунками New York Times, 41% свого часу він присвятив атакам на Байдена (той атакував Трампа 36% свого часу).

Усі теми дебатів Трамп коментував у своєму улюбленому стилі: за часів мого президентства все було краще нікуди, а Байдені – стало гірше нікуди, жодних напівтонів. Так, Трамп розповів про те, що за нього американська економіка демонструвала найкращі результати в історії, що за нього взагалі не було тероризму, і навіть екологічна ситуація була найкращою за всі часи. Навпаки, за словами Трампа, за його опонента американські ветерани стали жити на вулицях, демократи вбивають немовлят відразу після народження, Америка повністю знищена, а Байден ще й бере гроші у китайців.

Однією із найважливіших для України фраз у виступах обох кандидатів стали слова Трампа про те, що він не підтримує умови Кремля для закінчення війни. Але сказано це було побіжно, під тиском модераторів, Трамп одразу ж пустився у звичні міркування про те, що Росія вторглася в Україну з вини Байдена, а сам він швидко закінчить війну (звісно, не уточнивши як).

Загалом зовнішня політика на дебатах зайняла приблизно те саме місце, що й загалом у порядку денному американських виборів: звичайно, не останнє, але далеке від вершини списку.

На американських сайтах вже з'явилися численні розбори хибних висловлювань Трампа на всі теми, з фактами та цифрами. Але на жаль для Байдена, подібний фактчекінг не тільки не може переконати ядерний електорат Трампа (скоріше навпаки – зміцнює його в думці, що всі ЗМІ продалися демократам), але й не особливо впливає на менш стійкий електорат. Трамп бере публіку не фактами та знанням, а емоцією.

Дональд Трамп (фото: Getty Images)

У цьому сенсі він виступив як завжди, сказав і поводився, як від нього і очікували, можливо, навіть занадто стримано - явний приціл на публіку, що коливається, яку відлякує його імпульсивність. І якби Байден не провалив свою частину, то дебати закінчилися би приблизно внічию.

А так, згідно з опитуванням CNN, 67% американців (набагато більше від кількості прихильників Республіканської партії) визнали перемогу Трампа на дебатах.

Чи може Байден зійти з дистанції

Чи не з перших хвилин дебатів у демократичному сегменті американських соцмереж почалася легка паніка – стало очевидним, що Байден виглядає дуже непереконливо. Незабаром і джерела провідних ЗМІ у Демократичній партії почали ділитися подібними думками. Навіть віце-президент Камала Харріс, яку спішно відправили в ефір CNN рятувати ситуацію, змушена була визнати, що "початок (виступу Байдена) був повільним".

Звичайно, вплив дебатів на рейтинги Трампа та Байдена ще слід відстежити, але відразу після їхнього завершення в демократичному таборі почалися розмови про те, що потрібно міняти кандидата на виборах – такий Байден Трампа не переможе. Деякі помітні члени партії навіть говорять про це публічно.

Серед можливих змінників Байдена як кандидата, чиї прізвища вже називаються у ЗМІ: губернатор Каліфорнії Гевін Ньюсом, губернатор Мічигана Гретхен Вітмер, екс-спікер Палати представників Ненсі Пелосі, лідер демократів у Сенаті Чак Шумер та інші. Можливо, в якийсь момент спливе ім'я колишньої першої леді США Мішель Обами. Публічно ніхто з потенційних кандидатів про свої наміри не заявив – усі, кого вже вдалося спитати, декларують повну лояльність до Байдена.

Проблема в тому, що часу для заміни кандидата майже не залишилося - праймеріз давно закінчилися, у всіх штатах, звісно, переміг Байден, у серпні з'їзд Демократичної партії має висунути його кандидатом.

Єдиний сценарій – якщо Байден добровільно вирішить вийти з перегонів, тоді на з'їзді може розгорнутись дуже гостра боротьба за право висування кандидатом. Поки що це виглядає малоймовірно - оточення Байдена завжди підкреслювало його залізобетонну впевненість у тому, що тільки він і може перемогти Трампа.

Але проблема демократів у тому, що і зміна кандидата може їм не допомогти. Адже весь час президентства Байдена і особливо в останній рік, коли кампанія набрала хід, партія завзято запевняла американців, що Байден є ідеальним кандидатом, добре почувається і має гострий розум, знову ж таки, єдиний може перемогти Трампа – і в один момент виявляється, що це все не так.

Але розмови про можливого змінника Байдена це навряд чи зупинить. "Наша єдина надія, що він зніметься, ми матимемо конкурентний з'їзд – чи помре. Інакше нам кінець", – сказав POLITICO радник великих донорів Демократичної партії.

Звісно, у штабі Байдена залишається надія на диво – що до других дебатів, які пройдуть у вересні, їхній кандидат перевтілиться, а Трамп – навпаки, втратить ґрунт під ногами. Але поки що передумов до цього не видно.

При написанні матеріалу використовувалися виступи Джо Байдена та Дональда Трампа під час дебатів, дані New York Times, Washington Post, POLITICO, CNN, VOX.