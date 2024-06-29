Удар по Днепру, возвращение пленных и дебаты Байдена и Трампа: новости за 28 июня

Россияне вчера, 28 июня, нанесли ракетный удар по многоэтажке в Днепре. Украина вернула из российского плена заместителя главы Меджлиса крымскотатарского народа Неримана Джеляла и еще 9 украинцев. А в США прошли первые предвыборные дебаты между Джо Байденом и Дональдом Трампом.

Война России против Украины: последние новости

Ракетный удар по Днепру

Российские войска вчера вечером, 28 июня, нанесли ракетный удар по многоэтажке в Днепре.

Оккупанты своим ударом уничтожили четыре этажа дома. В результате атаки один человек погиб, еще 12 пострадали. Среди них - 7-месячный младенец и беременная женщина. Два человека не выходят на связь.

В то же время, как сообщил министр внутренних дел Украины Игорь Клименко, жертв может быть больше.

Кроме того, часть поврежденного в результате ракетного удара дома рухнула.

Из плена РФ удалось вернуть Наримана Джеляла и еще 9 украинцев

Украине удалось вернуть из российского плена еще 10 украинцев.

Список тех, кого удалось вернуть:

Нариман Джелял, заместитель председателя Меджлиса крымскотатарского народа, захвачен в Крыму еще в 2021 году.

Елена Пех и Валерий Матюшенко - гражданские, которые были в плену еще с 2017-2018 годов.

Богдан Гелета и Иван Левицкий - священники Украинской греко-католической церкви, захваченные в Бердянске за сопротивление оккупантам.

Еще пять гражданских, которые были захвачены на территории Беларуси и лишены свободы: Николай Швец, Наталья Захаренко, Павел Куприенко, Людмила Гончаренко и Екатерина Брюханова.

В Координационном штабе по вопросам обращения с военнопленными рассказали, что среди освобожденных, в частности, Николай Швец, которого белорусские власти обвинили в подрыве российского военного самолета дальнего радиолокационного обнаружения А-50 на аэродроме в Мачулищах.

По данным Штаба, украинцы были возвращены еще в рамках прошлого обмена, который состоялся 25 июня. Из этого следует, что всего в рамках 53-го обмена удалось вернуть домой 100 украинских граждан. Всего из российской неволи уже освобождено 3310 украинцев.

В США прошли дебаты Байдена и Трампа

В пятницу, 28 июня, в штате Джорджия прошли первые из двух прений перед президентскими выборами в США между Джо Байденом и Дональдом Трампом.

Как сообщают СМИ, большинство американцев считают, что действующий президент США провалил прения и проиграл своему оппоненту.

По данным The New York Times, после дебатов в Демократической партии США заговорили о замене Байдена другим кандидатом на президентских выборах. Как отмечает издание, причиной тому было слабое выступление Байдена на дебатах, неспособность выразить позицию партии и регулярные оговорки.

Однако Байден все же намерен принять участие во вторых дебатах со своим оппонентом от республиканцев Дональдом Трампом.

Детальнее о заявлениях во время дебатов кандидатов на пост президента США, - читайте в материале РБК-Украина.

Основные выводы из президентских дебатов в США - по ссылке.

МВФ одобрил решение о транше в 2,2 млрд долларов для Украины

Украина вскоре получит очередной транш от Международного валютного фонда в размере 2,2 млрд долларов.

Совет директоров МВФ завершил четвертый пересмотр программы расширенного финансирования в рамках механизма расширенного финансирования для Украины. Это позволило выделить Украине около 2,2 млрд долларов, которые будут направлены на бюджетную поддержку.

"Несмотря на сложные условия, показатели Украины в рамках программы EFF остаются высокими. Все количественные критерии эффективности к концу марта были достигнуты, а все структурные ориентиры на конец июня были выполнены вовремя или с небольшим опозданием", - заявили в МВФ.

В Фонде отметили, что, несмотря на то, что перспективы остаются чрезвычайно неопределенными, украинская экономика продолжает оставаться устойчивой.

Зеленский о переговорах с Россией: Украина подготовит мирный план к концу года

Как отметил президент Украины Владимир Зеленский, после саммита мира Киев работает над тремя детальными планами, касающимися энергетики, продовольственной безопасности и обмена.

По этим сферам будет подготовлен план уже в ближайшее время. В частности, относительно других пунктов украинской формулы мира также будет разработан совокупный план, который позже возложат на стол партнерам.

"Для нас очень важно показать план окончания войны, который будет поддержан большинством мира. Это дипломатический путь, над которым мы работаем. Кроме того, как я вам сказал, не все зависит от нас", - добавил он.

По словам Зеленского, Украина наращивает производство технологий, дронов, артиллерии и РЭБ, чтобы быть сильнее на поле боя. Для страны важно быть сильнее, поскольку Российская Федерация, кроме силы, ничего не понимает и не уважает никого, кроме сильных.

"То есть это две параллельные вещи: быть сильными на поле боя и разработать понятный план, детальный план, и он будет готов в этом году", - отметил президент.

Гарантия безопасности. Украина будет ежегодно получать военную поддержку на 60 млрд долларов

Как сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль, Украина уже заключила 20 сделок по безопасности со странами-партнерами. В рамках этих соглашений Украина будет получать 60 млрд долларов на военную поддержку каждый год.

"Параллельно с нашими мирными инициативами мы усиливаем сотрудничество с партнерами, потому что только сильная коалиция способна обеспечить нашу победу. Украина подписала уже 20 соглашений о безопасности с союзниками, в том числе с ЕС и США", - отметил глава правительства.

Шмыгаль добавил, что заключение сделок безопасности - это уникальная история, которая открывает для Украины новые возможности для сотрудничества в оборонной сфере и дает основу для будущей безопасности в мирное время.

"Согласно этим соглашениям, в следующие четыре года наши партнеры планируют оказывать Украине общую военную поддержку на 60 млрд долларов ежегодно", - сказал премьер.

Кабмин назначил нового главу ГСЧС

Кабинет министров Украины назначил Андрея Даника главой Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям. Ранее он был временно исполняющим обязанности главы ГСЧС.

Вместе с тем Виталий Миронюк займет должность первого заместителя председателя ГСЧС.

Словения выделит Украине 5 млн евро на гуманитарную помощь

Президент Словении Наташа Пирц Мусар 28 июня прибыла в Киев с рабочим визитом и встретилась с президентом Владимиром Зеленским. Она объявила, что ее страна предоставит Украине дополнительные средства на гуманитарную помощь.

"В конце концов, я приехала к господину Зеленскому с новостью о том, что правительство Словении одобрило дополнительные 5 млн евро специально для сферы гуманитарной помощи, и я счастлива, что могу передать эту новость ему лично", - сказала Пирц Мусар.

Она также добавила, что Словения оказывает Украине военную помощь, однако гордится гуманитарной поддержкой, которую обеспечивает ее страна. Она рассказала, что была с визитом в Молдове, где проходила тренинговая программа для украинских учителей, проводимая словенскими экспертами.

Финляндия отправит Украине новый пакет военной помощи

Вчера, 28 июня, президент Финляндии Александр Стубб поддержал предложение правительства по выделению очередного пакета военной помощи Украине.

Отмечается, что это будет уже 24 партия военной помощи со стороны Финляндии Украины. Подробности пакета не раскрываются, но отмечается, что он обойдется Хельсинки примерно в 159 млн евро (170 млн долларов).

С начала полномасштабной войны на территории Украины Финляндия поставила нашей стране помощь в размере 2,2 млрд евро (2,35 млрд долларов)

Также Минобороны страны рассказало о том, что Финляндия в первом проекте изменений в бюджет на 2024 год выделила необходимые средства для участия в чешской инициативе по совместной закупке боеприпасов для Украины.

Дания подготовила первую группу украинских специалистов для обслуживания F-16

Дания завершила подготовку первых 50 украинских специалистов по обслуживанию истребителей F-16.

Как отметил командующий Королевскими Воздушными силами Дании генерал-майор Ян Дам, большая часть вышеупомянутых специалистов уже вернулась в Украину и ожидает приема первых истребителей на авиабазах. В частности, он добавил, что следующая группа из 50 украинцев также в скором времени начнет обучение.

В настоящее время продолжается подготовка первой группы украинских пилотов. Последние же овладевают ночными полётами.

В целом подготовка пилотов рассчитана на шесть - восемь месяцев.

Отключение света 29 июня

Сегодня, 29 июня, графики почасовых отключений света в Украине будут действовать в течение всего дня - с 00:00 до 24:00.

Граждан, которые будут иметь свет в соответствии с графиком, призывают потреблять его экономно.

Также отмечается, что питание объектов критической инфраструктуры не будет ограничено.