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Росія почала використовувати багато дронів для розвідки, - Повітряні сили

Київ, П'ятниця 28 червня 2024 13:12
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Росія почала використовувати багато дронів для розвідки, - Повітряні сили Фото: речник Повітряних сил ЗСУ Ілля Євлаш (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Росія почала використовувати велику кількість розвідувальних дронів. Окупанти шукають об'єкти на території України, зокрема енергетичні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речника Повітряних сил Іллю Євлаша в ефірі телемарафону.

"Ми бачимо, що ворог застосовує розвідувальні безпілотні літальні апарати у великій кількості", - сказав речник.

Євлаш зазначив, що російські загарбники намагаються розвідати території, де знаходяться ті чи інші об'єкти, в тому числі енергетичні. Після цього росіяни намагаються уразити їх балістичними ракетами чи керованими авіаційними.

Повітряні сили ЗСУ повідомили, що за минулу добу на півдні та сході України сили протиповітряної оборони знищили шість ворожих дронів. Серед них два ударні типу "Ланцет", а також розвідувальні Zala, SuperCam та "Орлан-10".

Тип ще одного розвідувального безпілотника, який знищили українські захисники, уточнюється.

Удар по Одесі 28 червня

Сьогодні вдень в Одесі пролунав вибух. Перед цим було відомо, що в регіоні працює ППО по ворожому дрону. Пізніше військові попередили про загрозу застосування балістики з Криму.

Як повідомили Повітряні сили ЗСУ, Росія вдарила по Одесі балістичною ракетою.

"Тип встановлюється. Про наслідки буде відомо зовсім згодом", - сказав речник Ілля Євлаш.

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