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Як діятимуть графіки відключень світла 29 червня: пояснення "Укренерго"

П'ятниця 28 червня 2024 18:05
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Як діятимуть графіки відключень світла 29 червня: пояснення "Укренерго" Ілюстроване зображення (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Завтра, 29 червня, графіки погодинних відключень в Україні діятимуть протягом цілого дня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал "Укренерго".

"Завтра, 29 червня, обленерго будуть застосовувати графіки погодинних відключень з 00:00 до 24:00", - пише "Укренерго".

Громадян, які матимуть світло відповідно до графіка, закликають споживати його ощадливо.

Також зазначається, що живлення об’єктів критичної інфраструктури не обмежуватиметься.

Ситуація зі світлом в Україні

За останні місяці, на тлі посилення масованих обстрілів з боку Росії, в Україні повернули графіки погодинних відключень. Через удари була пошкоджена низка теплоелектростанцій, енергомережі та інші важливі об'єкти енергетики.

Українців попереджають про те, що зима може бути складною. Водночас у Міністерстві енергетики відзначають, що наразі зарано робити будь-які прогнози.

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