ua en ru
Пт, 28 червня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

З полону РФ вдалось повернути Нарімана Джеляла та ще 9 українців, - Зеленський

П'ятниця 28 червня 2024 22:00
UA EN RU
З полону РФ вдалось повернути Нарімана Джеляла та ще 9 українців, - Зеленський Фото: Наріман Джелял (з відкритих джерел)
Автор: Наталія Кава

З російського полону вдалося повернути заступника голови Меджлісу кримськотатарського народу Нерімана Джеляла, який був захоплений у 2021 році

Як повідомляє РБК-Україна, про це президент Володимир Зеленський у своєму Telegram.

Список тих, кого вдалось повернути:

  • Наріман Джелял, заступник голови Меджлісу кримськотатарського народу, захоплений у Криму ще у 2021 році.
  • Олена Пех та Валерій Матюшенко – цивільні, які були в полоні ще з 2017–2018 років.
  • Богдан Гелета та Іван Левицький – священники Української греко-католицької церкви, захоплені в Бердянську за опір окупантам.
  • Ще пʼятеро цивільних, які були захоплені на території Білорусі та позбавлені свободи: Микола Швець, Наталія Захаренко, Павло Купрієнко, Людмила Гончаренко та Катерина Брюханова.

За словами Зеленського, всі вони звільнені та вже вдома в Україні.

"Дякую кожному й кожній, хто допомагав! Дякую нашій команді, яка займається звільненням полонених. Хочу відзначити також зусилля Ватикану заради того, щоб повернути додому цих людей", - написав президент.

Пізніше уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець опублікував у своєму Telegram фото з поверненими українцями.

З полону РФ вдалось повернути Нарімана Джеляла та ще 9 українців, - Зеленський

А ось у Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими розповіли, що серед звільнених, зокрема, Микола Швець, якого білоруська влада звинуватила у підриві російського військового літака далекого радіолокаційного виявлення А-50 на аеродромі в Мачулищах.

За даними Штабу, українці були повернуті ще в рамках минулого обміну, який відбувся 25 червня. З цього слідує, що всього в рамках 53-го обміну вдалося повернути додому 100 українських громадян. Загалом з російської неволі вже звільнено 3310 українців.

Обміни полоненими

Нагадаємо, 25 червня з російського полону в Україну повернулись 90 захисників.

За словами представника ГУР МОУ Андрія Юсова, операція, в ході якої Україна провела черговий обмін військовополоненими із Росією, триває.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир Зеленський Війна в Україні
NEWS
Гарантії безпеки. Україна щороку отримуватиме військову підтримку на 60 млрд доларів
Гарантії безпеки. Україна щороку отримуватиме військову підтримку на 60 млрд доларів
DAILY
Байден програв. Основні висновки з президентських дебатів у США
Мілан Лєлічзаступник головного редактора РБК-Україна Байден програв. Основні висновки з президентських дебатів у США