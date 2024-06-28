Дебати Байдена і Трампа. CNN підбив підсумки і як вони вплинули на вибір американців

Близько 8 з 10 американських виборців заявили, що теледебати кандидатів на посаду президента США Джо Байдена та Дональда Трампа майже ніяк не вплинули на їхній вибір.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результати опитування CNN .

Так, 81% американців заявили, що дебати не допомогли їм у виборі президента. Ще 14% сказали, що це змусило їх переосмислити дещо про кандидатів, але не змінило їхнього вибору, у той час, як 5% виборців заявили, що дебати кардинально вплинули на їхній вибір президента.

За підсумками дебатів чинного американського лідера Джо Байдена і його опонента Дональда Трампа 67% глядачів визнали, що республіканець переграв чинного президента. 33% вважають, що краще виступив демократ Байден.

При цьому до дебатів 55% виборців очікували, що Трамп виступить краще за опонента, 45% - що Байден.