Сигнал Путіну від Байдена та ракети росіян над українською АЕС: новини за вихідні

Війна Росії проти України: останні новини

Байден має намір надіслати сигнал Путіну під час виступу в Польщі, - Білий дім

Президент США Джо Байден у рамках візиту до Польщі наступного тижня виступить із заявою, яка присвятить роковинам вторгнення РФ в Україну. У ході звернення американський лідер також має намір надіслати сигнал російському диктатору Володимиру Путіну.

"Я підозрюю, що ви почуєте, як він звертається до пана Путіна, а також до російського народу", - сказав представник Білого дому Джон Кірбі.

Дві ракети росіян пролетіли небезпечно поблизу Південноукраїнської АЕС

Під час масованої ранкової атаки росіян 18 лютого дві крилаті ракети пролетіли над Південною АЕС. Вони рухалися на небезпечно близькій відстані до ядерного об'єкту.

"Сьогодні, 18 лютого 2023 року, під час чергової масованої ракетної атаки РФ на Південноукраїнській АЕС о 8:25 та 8:27 зафіксовано прольоти двох ворожих крилатих ракет", - йдеться у повідомленні "Енергоатому".

У Китаї визнали війну Росії проти України та анонсували мирний план щодо її припинення

Головний радник лідера Китаю Сі Цзіньпіна Ван І вперше визнав війну Росії проти України. Крім того, він анонсував мирний план, який допоможе закінчити її.

"Ця війна не може тривати", - наголосив Ван І.

ChatGPT запрацював в Україні

З 18 лютого 2023 року користувачам в Україні став доступний чат-бот із штучним інтелектом ChatGPT від компанії OpenAI. Причому з підтримкою української мови.

Більш детально про нього можете дізнатися у матеріалі РБК-Україна.

Зеленський: наступного тижня очікуємо на вагомі новини для прискорення нашої перемоги

Україна очікує вагомих новин для прискорення перемоги над РФ вже наступного тижня.

"До речі, нашу дипломатичну роботу наступного тижня буде присвячено саме цьому - саме прискоренню нашого руху. Очікуємо вагомих новин для України, для нашої безпеки", - заявив президент України Володимир Зеленський.

Франція передасть Україні легкі танки AMX-10 RC наприкінці наступного тижня, - міністр

Україна скоро отримає від Франції обіцяні легкі танки AMX-10 RC. Це відбудеться наприкінці наступного тижня, заявив міністр оборони Франції Себастьян Лекорню.

"Тренування закінчуються, цю бронетехніку буде доставлено з кінця наступного тижня", - зазначив він.

Країни ЄС можуть погодити спільну закупівлю боєприпасів для України у березні, - Bloomberg

Країни Євросоюзу вже в березні можуть домовитися про спільну закупівлю боєприпасів, які надаватимуть Україні, пише Bloomberg.

При цьому висунуту Естонією ініціативу про боєприпаси міністри закордонних справ країн ЄС можуть обговорити в понеділок, 20 лютого.