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Ігнат про річницю війни: буде загострення та удари, але ми готові

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Україна, Неділя 19 лютого 2023 12:53
Ігнат про річницю війни: буде загострення та удари, але ми готові Фото: речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат (mil in ua)
Автор: Наталія Юрченко

Військові не виключають, що Росія на річницю вторгнення може завдати удару по Україні чи посилити атаки на фронті. Проте Сили оборони готові до цього.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речника Повітряних сил ЗСУ Юрія Ігната в ефірі "24 каналу".

Ігнат зазначає, що Росія веде підготовку до атак, а також нагнітає ситуацію до річниці вторгнення в Україну. За його словами, ворог, ймовірно, хоче показати сакральність цієї дати.

Речник Повітряних сил не виключає, що можливі ракетні удари та певне загострення на фронті. Проте він зазначив, що на сході України точаться запеклі бої щодня, а обстріли не припиняються.

"Говорити про якось драматичну ситуацію не доводиться. Так, буде загострення, будуть ракетні удари, ніхто вже й не сумнівається, що щось таке буде. Але ми до цього готові... Є в нас засоби для відбиття тих ударів. На жаль, не так багато засобів ППО є, як про них говорять", - заявив Ігнат.

Водночас речник додав, що Україна очікує систем ППО IRIS-T та SAMP-T, а українські військові випереджають графіки навчань.

Нагадаємо, раніше секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що Росія планує масовану атаку на 23-24 лютого.

Водночас речник ПС Юрій Ігнат зазначив, що РФ скорочує інтервали обстрілів, щоб дошкулити Україні напередодні річниці вторгнення.

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