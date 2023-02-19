ЗСУ за добу знищили майже 600 окупантів: нові втрати Росії
Фото: ЗСУ знищили вже понад 142 тисячі російських окупантів (Getty Images)
Українські захисники за минулу добу знищили 590 російських окупантів. Всього з початку повномасштабної війни РФ втратила вже понад 142 тисячі своїх військових.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генштабу ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника на 19 лютого орієнтовно склали:
- особового складу - близько 142860 (+590) осіб ліквідовано,
- танків - 3310 (+7 од,
- бойових броньованих машин - 6545 (+12) од,
- артилерійських систем - 6545 (+12) од,
- РСЗВ - 469 (+0) од,
- засоби ППО - 243 (+0) од,
- літаків - 298 (+0) од,
- гелікоптерів - 287 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 2016 (+0),
- крилаті ракети - 873 (+2),
- кораблі /катери - 18 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн - 5196 (+0) од,
- спеціальна техніка - 224 (+1).
Нагадаємо, за минулу добу ЗСУ відбили атаки ворога на Куп'янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському напрямах.
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