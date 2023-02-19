ЗСУ за добу знищили майже 600 окупантів: нові втрати Росії

Українські захисники за минулу добу знищили 590 російських окупантів. Всього з початку повномасштабної війни РФ втратила вже понад 142 тисячі своїх військових.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генштабу ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника на 19 лютого орієнтовно склали: особового складу - близько 142860 (+590) осіб ліквідовано,

танків - 3310 (+7 од,

бойових броньованих машин - 6545 (+12) од,

артилерійських систем - 6545 (+12) од,

РСЗВ - 469 (+0) од,

засоби ППО - 243 (+0) од,

літаків - 298 (+0) од,

гелікоптерів - 287 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 2016 (+0),

крилаті ракети - 873 (+2),

кораблі /катери - 18 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн - 5196 (+0) од,

спеціальна техніка - 224 (+1).