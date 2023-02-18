Дві ракети росіян пролетіли небезпечно близько над Південноукраїнською АЕС

Під час масованої ранкової атаки росіян дві крилаті ракети пролетіли над Південноукраїнською АЕС. Вони рухалися на небезпечно близькій відстані до ядерного об'єкта.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал "Енергоатому".

"Сьогодні, 18 лютого 2023 року, під час чергової масованої ракетної атаки РФ на Південноукраїнській АЕС о 8:25 та 8:27 зафіксовані прольоти двох ворожих крилатих ракет", - йдеться в повідомленні.

Вказано, що російські ракети рухалися руслом Південного Бугу в напрямку м. Первомайськ Миколаївської області й пролетіли небезпечно близько до ядерного об'єкта.

"Загроза поцілити в реактор з можливими наслідками - ядерною катастрофою - знову була високою", - зазначено в повідомленні.

Нагадаємо, що сьогодні вранці путінські війська влаштували чергову ракетну атаку по Україні. За даними Повітряних сил ЗСУ, російські окупанти випустили по Україні чотири ракети "Калібр" з акваторії Чорного моря, дві з яких збили українські захисники.

Всі деталі щодо сьогоднішньої ракетної атаки росіян - читайте в матеріалі РБК-Україна.

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