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Росіяни "збавляють оберти" наступу біля Вугледара, - Сили оборони

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Вугледар, Субота 18 лютого 2023 13:49
Росіяни "збавляють оберти" наступу біля Вугледара, - Сили оборони Фото: росіяни "збавляють оберти" наступу біля Вугледара (GettyImages)
Автор: Марія Кучерявець

Російські війська у порівнянні з минулим тижнем дещо збавили темп у своїх діях біля Вугледара. Інколи ворог кидає на штурми військових, але без броні і техніки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на спікера об'єднаного прес-центру Сил оборони Таврійського напрямку полковника Олексія Дмитрашківського в ефірі телемарафону.

"На сьогодні ворог дещо збавив свої оберти (біля Вугледара - ред.) і, певно, не має того потенціалу, аби проводити великі штурмові дії", - каже Дмитрашківський.

Він розповів, що за сьогоднішню ніч ворог спромігся лише на дві штурмові дії, хоча, як каже військовий, "й штурмовими діями це назвати важко".

"Вони наступали підрозділом мотострілецьким - це відділення без техніки та підтримки броні, що є такими "суїцидальними діями". Певно, їх просто відправляють на ці штурми, аби тільки "не сиділи на місці", - зазначив Дмитрашківський.

Також, за його словами, на цьому напрямку активність "вагнерівців" суттєво знизилась, водночас іде активний обстріл населених пунктів.

Нагадаємо, раніше Сили оборони в коментарі Politico розповіли, що українські військові під Вугледаром розбили вщент елітну бригаду морської піхоти РФ.

Додамо, після чого на тлі значних втрат ворога стало відомо про те, що він змінює свою тактику в напрямку Вугледара Донецької області.

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