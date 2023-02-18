Україна отримає винищувачі Typhoon лише після війни, - Міноборони Британії

Україна може отримати від Британії сучасні винищувачі Typhoon. Але це відбудеться лише після закінчення війни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву глави Міноборони Британії Бена Воллеса в інтерв’ю Spiegel.

За словами британського міністра, швидких поставок винищувачів не буде.

"Київ дуже конкретно запитує про бойову авіацію, це добре відомо. Ми дуже чітко сказали, що розпочнемо навчання українських пілотів реактивних літаків тут, у Великобританії, незабаром, спочатку на тренажерах. Але також зрозуміло, що питання про винищувачі, швидше за все, постане в середньостроковій перспективі", - говорить Воллес.

Він пояснив, що навчання керуванню сучасними винищувачами потребує багато зусиль та декілька років, зокрема "для одного літака треба близько 150 техніків на землі, оскільки системи дуже складні".

"Але жодна західна країна не хоче посилати своїх людей в Україну, принаймні до тих пір, поки в Україні триває війна", - каже Воллес.

При цьому глава Міноборони стверджує, що Україна може отримати сучасні винищувачі, але вже після війни з Росією.

"Швидких поставок винищувачів не буде, точно не на цьому етапі війни, і я впевнений, що не буде навіть через шість місяців. Пройде багато часу, перш ніж хтось поставить винищувачі в Україну. Особливо такі сучасні літаки, як Eurofighter, який ми у Великій Британії називаємо Typhoon. Вони будуть поставлятися в Україну лише після війни", - заявив Воллес.

Він також додав, що такий консенсус серед західних партнерів.

"Тим не менш, бувши в принципі готовими зробити цей крок у певний момент, ми сигналізуємо про нашу рішучість допомагати Україні стільки, скільки це буде потрібно...Якщо в якийсь момент ми вирішимо дійсно відправити винищувачі, ми будемо готові. На відміну від бойових танків, з винищувачами не буде затримок після прийняття політичного рішення" - додав Воллес.

Нагадаємо, раніше в Офісі президента заявили, що партнери та союзники згодом нададуть Україні потрібну авіацію.

Додамо, раніше прем'єр-міністр Британії Ріші Сунак пояснював ускладненість питання передачі Україні винищувачів (зокрема, таких як Typhoon) тим, що вони потребують довгого часу навчання.

На що президент Володимир Зеленський відповів, українські військові зможуть освоїти Typhoon швидше, ніж цей процес займає зазвичай.

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