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Зеленський: наступного тижня очікуємо вагомих новин для прискорення нашої перемоги

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Україна, Субота 18 лютого 2023 22:25
Зеленський: наступного тижня очікуємо вагомих новин для прискорення нашої перемоги Фото: Володимир Зеленський, президент України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Браславський

Україна очікує вагомих новин для прискорення перемоги над РФ вже наступного тижня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента України Володимира Зеленського.

"Я вдячний усім лідерам за підтримку й за те, що було вчора. І за сигнали, які сьогодні були в Мюнхені. Які підтверджують, що російська агресія матиме лише один фінал, а саме - програш держави-терориста", - йдеться у заяві.

За словами президента, треба зробити все, щоб пришвидшити російський програш. Тиск світу має бути таким, щоб Росія не встигала знаходити нові форми терору.

"До речі, наша дипломатична робота наступного тижня буде присвячена саме цьому - саме пришвидшенню нашого руху. Очікуємо вагомих новин для України, для нашої безпеки", - додав Зеленський.

Нагадаємо, що Україна робить все для того, щоб покращити своє озброєння. В тому числі у спілкуванні з партнерами вже знімається табу щодо постачання далекобійних ракет.

Кожен російський ракетний удар по українським містам матиме для Росії конкретні юридичні наслідки.

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