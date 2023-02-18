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ЗСУ знищили шість російських безпілотників: у Генштабі назвали їх типи

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Київ, Субота 18 лютого 2023 07:10
ЗСУ знищили шість російських безпілотників: у Генштабі назвали їх типи Фото: ЗСУ знищили шість російських безпілотників (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Українські військові на півдні та сході знищили шість російських безпілотників, які намагалися збирати інформацію про розташування позицій ЗСУ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Генерального штабу ЗСУ.

"Сили протиповітряної оборони збили 6 БПЛА противника. За попередньою інформацією, 5 - типу "Ланцет" та 1 - Zala", - йдеться у повідомленні Генерального штабу ЗСУ.

Також повідомляється, що авіація сил оборони протягом доби завдала 5 ударів по районах зосередження ворога, а також один - по позиції зенітно-ракетного комплексу.

Раніше повідомлялося, що 15 лютого українським військовим вдалося знищити російський гелікоптер Ка-52 та безпілотник.

Також ми писали, що українські військові продовжують вражати російську повітряну мету. Зокрема, 8 лютого "приземлили" БПЛА окупантів.

Нагадаємо, українські прикордонники на Запорізькому напрямку приземлили російський розвідувальний дрон.

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