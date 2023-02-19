Франція передасть Україні легкі танки AMX-10 RC наприкінці наступного тижня, - міністр

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра оборони Франції Себастьяна Лекорню в інтерв'ю Le Parisien.

"Тренування закінчуються, ця бронетехніка буде доставлена з кінця наступного тижня", - сказав він.

Водночас міністр не відповів на питання про кількість бронемашин, які отримає Україна. Він пояснив, що не хоче "давати жодної стратегічної для Росії інформації". Також він додав, що Франція поки не буде постачати Україні танки Leclerc.

Нагадаємо, нещодавно французькі ЗМІ повідомили, що Франція відправляє в Україну першу партію легких танків AMX-10 RC. Мова йшла про 14 бронемашин з кількох десятків одиниць, які пообіцяли надати Україні.

Більш детально про французькі колісні танки, які отримає наша країна, можете дізнатися у матеріалі РБК-Україна.

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