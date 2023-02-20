Сигнал Путину от Байдена и ракеты россиян над украинской АЭС: новости за выходные

Война России против Украины: последние новости

Байден намерен послать сигнал Путину во время выступления в Польше, - Белый дом

Президент США Джо Байден в рамках визита в Польшу на следующей неделе выступит с заявлением, которое посвятит годовщине вторжения РФ в Украину. В ходе обращения американский лидер также намерен послать сигнал российскому диктатору Владимиру Путину.

"Я подозреваю, что вы услышите, как он обращается к г-ну Путину, а также к российскому народу", - сказал представитель Белого дома Джон Кирби.

Две ракеты россиян пролетели опасно близко над Южноукраинской АЭС

Во время массированной утренней атаки россиян 18 февраля две крылатые ракеты пролетели над Южной АЭС. Они двигались на опасно близком расстоянии к ядерному объекту.

"Сегодня, 18 февраля 2023 года, во время очередной массированной ракетной атаки РФ на Южноукраинской АЭС в 8:25 и 8:27 зафиксированы пролеты двух вражеских крылатых ракет", - говорится в сообщении “Энергоатома”.

В Китае признали войну России против Украины и анонсировали мирный план по ее прекращению

Главный советник лидера Китая Си Цзиньпина Ван И впервые признал войну России против Украины. Кроме того, он анонсировал мирный план, который поможет ее закончить.

"Эта война не может продолжаться", - подчеркнул Ван И.

ChatGPT заработал в Украине

С 18 февраля 2023 года пользователям в Украине стал доступен чат-бот с искусственным интеллектом ChatGPT от компании OpenAI. Причем с поддержкой украинского языка.

Более детально о нем можете узнать в материале РБК-Украина.

Зеленский: на следующей неделе ожидаем весомых новостей для ускорения нашей победы

Украина ожидает весомых новостей для ускорения победы над РФ уже на следующей неделе.

"Кстати, наша дипломатическая работа на следующей неделе будет посвящена именно этому - именно ускорению нашего движения. Ожидаем весомых новостей для Украины, для нашей безопасности", - заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Франция передаст Украине легкие танки AMX-10 RC в конце следующей недели, - министр

Украина в скором времени получит от Франции обещанные легкие танки AMX-10 RC. Это произойдет в конце следующей недели, заявил министр обороны Франции Себастьян Лекорню.

"Тренировки заканчиваются, эта бронетехника будет доставлена с конца следующей недели", - отметил он.

Страны ЕС могут согласовать совместную закупку боеприпасов для Украины в марте, - Bloomberg

Страны Евросоюза уже в марте могут договориться о совместной закупке боеприпасов, которые будут предоставлять Украине, пишет Bloomberg.

При этом выдвинутую Эстонией инициативу о боеприпасах министры иностранных дел стран ЕС могут обсудить в понедельник, 20 февраля.