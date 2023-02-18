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"Вагнерівців" перекинули на запорізький напрямок: у Мелітополі зафіксували понад 40 автобусів

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Україна, Субота 18 лютого 2023 10:15
"Вагнерівців" перекинули на запорізький напрямок: у Мелітополі зафіксували понад 40 автобусів Фото: "Вагнер" перекинули на запорізький напрямок (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Велика колона автобусів у супроводі позашляховиків з позначкою ЧВК "Вагнер" помічена в окупованому Мелітополі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера міста Івана Федорова у Telegram.

"Вчора через Мелітополь на Запорізький напрямок "урочисто" вирушило свіже гарматне м’ясо", - написав він.

За його, даним, у місті зафіксували, 43 білих автобусів. Колону супроводжували позашляховики з позначкою ЧВК "Вагнер".

Нагадаємо, за даними британської розвідки, втрати і російської армії та "приватних військових компаній" за рік війни проти України сягають 200 тисяч. Сили ПВК "Вагнера" задіяли велику кількість ув'язнених-новобранців, рівень втрат серед яких сягає 50%.

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