Байден має намір надіслати сигнал Путіну під час виступу в Польщі, - Білий дім

Президент США Джо Байден у рамках візиту до Польщі наступного тижня виступить із заявою, яку присвятить річниці вторгнення РФ до України. У ході звернення американський лідер також має намір надіслати сигнал російському диктатору Володимиру Путіну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву представника Білого дому з питань нацбезпеки Джона Кірбі під час брифінгу .

За словами Кірбі, у вівторок, 21 лютого, Байден виступить у Варшаві з промовою про те, як США згуртували світ, щоб підтримати народ України, який захищає свою свободу та демократію.

Також у ході свого виступу американський лідер дасть зрозуміти, що Америка продовжить підтримувати Україну стільки, скільки потрібно.

"І я підозрюю, що ви почуєте, як він звертається до пана Путіна, а також до російського народу", - сказав представник Білого дому.