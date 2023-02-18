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Байден має намір надіслати сигнал Путіну під час виступу в Польщі, - Білий дім

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Субота 18 лютого 2023 11:04
Байден має намір надіслати сигнал Путіну під час виступу в Польщі, - Білий дім Фото: президент США Джо Байден (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

Президент США Джо Байден у рамках візиту до Польщі наступного тижня виступить із заявою, яку присвятить річниці вторгнення РФ до України. У ході звернення американський лідер також має намір надіслати сигнал російському диктатору Володимиру Путіну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву представника Білого дому з питань нацбезпеки Джона Кірбі під час брифінгу.

За словами Кірбі, у вівторок, 21 лютого, Байден виступить у Варшаві з промовою про те, як США згуртували світ, щоб підтримати народ України, який захищає свою свободу та демократію.

Також у ході свого виступу американський лідер дасть зрозуміти, що Америка продовжить підтримувати Україну стільки, скільки потрібно.

"І я підозрюю, що ви почуєте, як він звертається до пана Путіна, а також до російського народу", - сказав представник Білого дому.

Варто зазначити, що цього ж дня, за три дні до річниці вторгнення в Україну, заплановано звернення російського диктатора .

Нагадаємо, президент США Джо Байден приїде із візитом до Польщі у понеділок, 20 лютого. У нього заплановано низку зустрічей та виступ перед польським народом.

Також польські ЗМІ повідомляли, щоЗеленський може відвідати Польщу для зустрічі із Байденом. Однак поки що незрозуміло, наскільки ці переговори можливі.

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