У Китаї визнали війну Росії проти України та анонсували мирний план для її припинення

Сьогодні, 18 лютого на мюнхенській конференції головний радник лідера Китаю Сі Цзіньпіна Ван I вперше визнав війну Росії проти України. Крім того, він анонсував мирний план, який допоможе її закінчити.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN .

"Ця війна не може продовжуватися", - сказав Ван І.

За його словами, позиція Китаю полягає в тому, щоб поважати територіальну цілісність і суверенітет усіх країн. Він також додав, що Пекін продовжуватиме працювати заради миру.