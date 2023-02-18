У Китаї визнали війну Росії проти України та анонсували мирний план для її припинення
Сьогодні, 18 лютого на мюнхенській конференції головний радник лідера Китаю Сі Цзіньпіна Ван I вперше визнав війну Росії проти України. Крім того, він анонсував мирний план, який допоможе її закінчити.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.
"Ця війна не може продовжуватися", - сказав Ван І.
За його словами, позиція Китаю полягає в тому, щоб поважати територіальну цілісність і суверенітет усіх країн. Він також додав, що Пекін продовжуватиме працювати заради миру.
"Ми, звичайно, можемо продовжувати вигукувати свою позицію на міжнародних конференціях, подібних до цієї, але я пропоную, щоб ми також почали мислити спокійно, особливо для моїх друзів у Європі... Нам потрібно подумати про те, яких зусиль ми можемо докласти, щоб покласти край цій війні", - додав головний радник китайського лідера.
Нагадаємо, лідер Китаю в річницю вторгнення Москви в Україну, виступить з "промовою про мир".
Крім того, Ван І після поїздки до Європи поїде до Росії.
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