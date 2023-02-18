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У Китаї визнали війну Росії проти України та анонсували мирний план для її припинення

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Мюнхен, Субота 18 лютого 2023 17:16
У Китаї визнали війну Росії проти України та анонсували мирний план для її припинення Фото: головний радник президента Китаю Ван І (GettyImages)
Автор: Каріна Левицька

Сьогодні, 18 лютого на мюнхенській конференції головний радник лідера Китаю Сі Цзіньпіна Ван I вперше визнав війну Росії проти України. Крім того, він анонсував мирний план, який допоможе її закінчити.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

"Ця війна не може продовжуватися", - сказав Ван І.

За його словами, позиція Китаю полягає в тому, щоб поважати територіальну цілісність і суверенітет усіх країн. Він також додав, що Пекін продовжуватиме працювати заради миру.

"Ми, звичайно, можемо продовжувати вигукувати свою позицію на міжнародних конференціях, подібних до цієї, але я пропоную, щоб ми також почали мислити спокійно, особливо для моїх друзів у Європі... Нам потрібно подумати про те, яких зусиль ми можемо докласти, щоб покласти край цій війні", - додав головний радник китайського лідера.

Нагадаємо, лідер Китаю в річницю вторгнення Москви в Україну, виступить з "промовою про мир".

Крім того, Ван І після поїздки до Європи поїде до Росії.

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