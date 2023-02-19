Країни ЄС можуть погодити спільну закупівлю боєприпасів для України у березні, - Bloomberg

Країни Євросоюзу вже у березні можуть домовитися про спільну закупівлю боєприпасів, які надаватимуть Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg .

Як зазначає видання, висунуту Естонією ініціативу про боєприпаси міністри закордонних справ країн ЄС можуть обговорити в понеділок, 20 лютого. Але остаточне рішення може бути ухвалене на зустрічі лідерів країн блоку, яка відбудеться у березні.

Ідею про спільні закупівлі боєприпасів для України вже підтримали кілька країн Євросоюзу, зокрема Нідерланди та Румунія.

"Як ідея, це дуже добре, тому що боєприпаси є проблемою - Україна потребує великої кількості, і нам також необхідно збільшити наші запаси", - сказала міністр оборони Нідерландів Кайса Оллонгрен під час Мюнхенської конференції з безпеки.

Міністр закордонних справ Румунії Богдан Ауреску назвав таку ініціативу "цікавою" та зазначив, що йому ще необхідно вивчити деталі.

"Спільні зусилля є більш ефективними", - додав він.

Також спільні закупівлі розглядають Франція та Польща. Польський прем'єр Матеуш Моравецький уже заявив про намір організувати коаліцію, до якої увійде Естонія, для фінансування виробництва боєприпасів та передачі Україні.