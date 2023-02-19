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Країни ЄС можуть погодити спільну закупівлю боєприпасів для України у березні, - Bloomberg

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Неділя 19 лютого 2023 15:59
Країни ЄС можуть погодити спільну закупівлю боєприпасів для України у березні, - Bloomberg Фото: країни ЄС можуть погодити спільну закупівлю боєприпасів для України у березні (flickr by eu2017ee)
Автор: Іван Носальський

Країни Євросоюзу вже у березні можуть домовитися про спільну закупівлю боєприпасів, які надаватимуть Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

Як зазначає видання, висунуту Естонією ініціативу про боєприпаси міністри закордонних справ країн ЄС можуть обговорити в понеділок, 20 лютого. Але остаточне рішення може бути ухвалене на зустрічі лідерів країн блоку, яка відбудеться у березні.

Ідею про спільні закупівлі боєприпасів для України вже підтримали кілька країн Євросоюзу, зокрема Нідерланди та Румунія.

"Як ідея, це дуже добре, тому що боєприпаси є проблемою - Україна потребує великої кількості, і нам також необхідно збільшити наші запаси", - сказала міністр оборони Нідерландів Кайса Оллонгрен під час Мюнхенської конференції з безпеки.

Міністр закордонних справ Румунії Богдан Ауреску назвав таку ініціативу "цікавою" та зазначив, що йому ще необхідно вивчити деталі.

"Спільні зусилля є більш ефективними", - додав він.

Також спільні закупівлі розглядають Франція та Польща. Польський прем'єр Матеуш Моравецький уже заявив про намір організувати коаліцію, до якої увійде Естонія, для фінансування виробництва боєприпасів та передачі Україні.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Естонія запропонувала країнам Євросоюзу надати 4 мільярди євро на закупівлю боєприпасів для України.

Також ми писали, що за словами голови дипломатії ЄС Жозепа Борреля, міністри ЄС проведуть термінову зустріч, щоб вирішити проблему боєприпасів для України. Вона відбудеться 6-7 березня.

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