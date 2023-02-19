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Російські війська зранку здійснили ракетний удар по Дружківці: в ОВА показали наслідки

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Донбас, Неділя 19 лютого 2023 09:03
Російські війська зранку здійснили ракетний удар по Дружківці: в ОВА показали наслідки Фото: російські війська зранку здійснили ракетний удар по Дружківці 19 лютого (GettyImages)
Автор: Наталія Гурковська

У неділю вранці, 19 лютого, російські окупанти здійснили ракетний удар по Дружківці Донецької області. Під обстріл потрапили дві багатоповерхівки та автомобілі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Донецької ОВА Павла Кириленка.

"Пошкодили щонайменше дві багатоповерхівки та приватні авто. Інформація щодо постраждалих на даний час не надходила", - розповів він.

Кириленко нагадав, що Дружківка - місто, відносно віддалене від лінії фронту, втім постійно зазнає ракетних ударів з боку російських терористичних військ.

Як повідомлялось, зранку у неділю, 19 лютого, російські окупанти обстріляли Очаківську та Куцурубську громади Миколаївської області. В Миколаєві без атак.

Також російські війська вночі 19 лютого з тяжкої артилерії обстріляли Нікополь у Дніпропетровській області.

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Донецька область Дружковка
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