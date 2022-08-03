СБУ ликвидировала огромную "ботоферму", а Пелоси прибыла на Тайвань вопреки угрозам Китая: новости за 2 августа

Первое судно с украинским зерном прибыло в Стамбул, СБУ ликвидировала огромную "ботоферму" одной из партий, спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси прибыла на Тайвань. Подробнее о том, что произошло во вторник, 2 августа - в материале РБК-Украина.

Война России против Украины: последние новости

Первое судно с украинским зерном прибыло в Стамбул

Первый зерновоз с украинской кукурузой на борту прибыл в Стамбул. Там он пройдет необходимую проверку.

Судно Razoni, плавающее под флагом Сьерра-Леоне, прибыло в Турцию для инспекции. Ее проведет общая контрольная группа, в состав которой входят российские и украинские чиновники. Координационный центр в Стамбуле будет отвечать за инспекцию. После досмотра судно доставит груз с 26 тысячами тонн кукурузы в порт Триполи в Ливане.

В России суд признал полк "Азов" "террористической организацией"

Верховный суд РФ признал украинский полк "Азов" так называемой "террористической организацией". Страна-агрессор запретила его деятельность на своей территории.

"Признать батальон "Азов" террористической организацией и запретить ее деятельность на территории России", - цитирует решение судьи российское издание. Сообщается, что судебные заседания провели в закрытом режиме, а само разбирательство якобы состоялось по требованию Генпрокуратуры РФ. Отмечается, что это решение "будут выполнять немедленно, не дожидаясь вступления в силу".

Расшатывали ситуацию в Украине. СБУ ликвидировала огромную "ботоферму" одной из партий

Служба безопасности ликвидировала миллионную ботоферму, которая расшатывала ситуацию в Украине. Действовали злоумышленники по заказу одной из политсил.

В частности, среди последних "операций" злоумышленников: распространение контента о якобы конфликте между руководством ОП и главнокомандующим ВСУ, а также проведении кампании по дискредитации первой леди.

Пелоси прибыла на Тайвань вопреки угрозам Китая

Спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси прибыла на Тайвань. Она стала самым высокопоставленным политиком из США, который посетил остров с 1997 года.

Ранее правительство Китая пригрозило "решительными мерами" в случае визита Пелоси на Тайвань. Китай начал военные учения возле Тайваня на фоне визита спикера

Байден подтвердил ликвидацию лидера "Аль-Каиды"

Президент США Джо Байден подтвердил информацию о ликвидации лидера "Аль-Каиды" Аймана аль-Завахири. Контртеррористическую операцию провели в Афганистане.

"По моему приказу Соединенные Штаты провели успешный авиаудар в Кабуле, Афганистан, убив эмира "Аль-Каиды" Аймана аль-Завахири", - заявил американский лидер.

Мир находится в шаге от ядерного уничтожения, - генсек ООН

Человечество находится всего в одном просчете от ядерного уничтожения. Такой опасности не было со времен Холодной войны. Об этом заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.

По его словам, геополитические угрозы, в том числе климатический кризис, пандемия COVID-19 и вооруженные конфликты, подвергают земной шар ядерной угрозе, невиданной со времен Холодной войны. "Сегодня человечество отделяет всего одно недоразумение, один просчет от ядерного уничтожения", - сказал он на открытии конференции ООН по ядерному договору.

Грозы, град, дожди и шквалы: где ждать непогоды

Почти во всей Украине в среду, 3 августа, ожидаются кратковременные дожди, местами грозы. Температура составит +22-27 градисов.

Так, по прогнозам синоптиков, во всех областях, кроме западных, завтра будут дожди, а местами грозы. При этом в восточной части страны днем в отдельных районах ожидается град и шквалы 15-20 м/с.