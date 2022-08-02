Мир находится в шаге от ядерного уничтожения, - генсек ООН

Человечество находится всего в одном просчете от ядерного уничтожения. Такой опасности не было со времен Холодной войны.

Об этом заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, передает РБК-Украина со ссылкой на CNN .

По его словам, геополитические угрозы, в том числе климатический кризис, пандемия COVID-19 и вооруженные конфликты, подвергают земной шар ядерной угрозе, невиданной со времен Холодной войны.

"Сегодня человечество отделяет всего одно недоразумение, один просчет от ядерного уничтожения", - сказал он на открытии конференции ООН по ядерному договору.

Гуттериш отметил, что около 13 тысяч единиц ядерного оружия находятся в арсеналах по всему миру. Государства тратят сотни миллиардов долларов на "оружие конца света".

"Мы нуждаемся в Договоре о нераспространении ядерного оружия как никогда. Вот почему эта обзорная конференция так важна. Это возможность выработать меры, которые помогут избежать неминуемой катастрофы", - подчекрнул он.