Китай начал военные учения вокруг Тайваня
Армия Китая начала учения в трех акваториях вокруг Тайваня.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на China Daily.
Китайские военные начали проводить учения с боевыми стрельбами в Восточно-Китайском море.
Как сообщалось ранее, управление морской безопасности Китая распространило сообщение о том, что с 00:00 часов 2 августа до 00:00 часов 6 августа в части акватории Южно-Китайского моря будут проводиться военные учения с боевыми стрельбами.
В связи с этим заход всех судов в районы, координаты которых указаны на сайте ведомства, запрещено.
При этом появилась информация, что Вооруженные силы Китая планируют запуск боевых ракет во время учений, которые начнутся возле Тайваня уже сегодня, 2 августа.
Раньше правительство Китая пригрозило "решительными мерами" в случае визита спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси до Тайваня.