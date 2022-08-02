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Китай начал военные учения вокруг Тайваня

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Украина, Вторник 02 августа 2022 21:21
Китай начал военные учения вокруг Тайваня Фото: Китай начал военные учения вокруг Тайваня (Getty Images)
Автор: Евгений Прокопенко

Армия Китая начала учения в трех акваториях вокруг Тайваня.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на China Daily.

Китайские военные начали проводить учения с боевыми стрельбами в Восточно-Китайском море.

Как сообщалось ранее, управление морской безопасности Китая распространило сообщение о том, что с 00:00 часов 2 августа до 00:00 часов 6 августа в части акватории Южно-Китайского моря будут проводиться военные учения с боевыми стрельбами.

В связи с этим заход всех судов в районы, координаты которых указаны на сайте ведомства, запрещено.

При этом появилась информация, что Вооруженные силы Китая планируют запуск боевых ракет во время учений, которые начнутся возле Тайваня уже сегодня, 2 августа.

Раньше правительство Китая пригрозило "решительными мерами" в случае визита спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси до Тайваня.

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