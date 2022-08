Первое судно с украинским зерном прибыло в Стамбул

Судно Razoni, плавающее под флагом Сьерра-Леоне, прибыло в Турцию для инспекции. Ее проведет общая контрольная группа, в состав которой входят российские и украинские чиновники. Координационный центр в Стамбуле будет отвечать за инспекцию.

После досмотра судно доставит груз с 26 тысячами тонн кукурузы в порт Триполи в Ливане.

VIDEO: First official shipment of Ukrainian grain since Russia's invasion reaches Turkish territorial waters



The Sierra Leone-flagged Razoni is due to be inspected Wednesday by a team that includes Russian and Ukrainian officials before heading to Tripoli, Lebanon. pic.twitter.com/gAx8LgXJ7P